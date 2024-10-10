Чиновники будуть менше красти, коли суспільство припинить займатися ментальним онанізмом, перевішуючи в себе в соціальних мережах пакунки з доларами, а почне ставити конкретні запитання до профільних правоохоронних органів - НАБУ, САП та НАЗК, які 10 років зжирають ресурси з бюджету і ні в біса не роблять.

Ви ж не ставите запитання бандиту на вулиці, який вас намагається пограбувати, що він тут робить, та не вимагаєте боротися з самим собою? Ви запитуєте, де поліція, яка це допустила. Тому що розумієте, що в бандита природа така — грабувати, ґвалтувати, вбивати.

Читайте також: Про глибинну корупційну державу

Те саме стосується чинуш-корупціонерів. У них природа така. І боротися з ними повинні профільні правоохоронні органи. Якщо вони не пораються з цим, то, значить, треба провести їх аудит — прозорий і відкритий. Або розігнати як недієздатний організм, який сприяє корупції в тому числі.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.