Чинуші-корупціонери повинні сидіти
Ви ж не ставите запитання бандиту на вулиці, який вас намагається пограбувати, що він тут робить, та не вимагаєте боротись із самим собою?
Чиновники будуть менше красти, коли суспільство припинить займатися ментальним онанізмом, перевішуючи в себе в соціальних мережах пакунки з доларами, а почне ставити конкретні запитання до профільних правоохоронних органів - НАБУ, САП та НАЗК, які 10 років зжирають ресурси з бюджету і ні в біса не роблять.
Ви ж не ставите запитання бандиту на вулиці, який вас намагається пограбувати, що він тут робить, та не вимагаєте боротися з самим собою? Ви запитуєте, де поліція, яка це допустила. Тому що розумієте, що в бандита природа така — грабувати, ґвалтувати, вбивати.
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Те саме стосується чинуш-корупціонерів. У них природа така. І боротися з ними повинні профільні правоохоронні органи. Якщо вони не пораються з цим, то, значить, треба провести їх аудит — прозорий і відкритий. Або розігнати як недієздатний організм, який сприяє корупції в тому числі.
Про автора. Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи
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