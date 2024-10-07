Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про глибинну корупційну державу
OPINION

Про глибинну корупційну державу

Анатолій Амелін
7 жовтня, 2024 понедiлок
14:08
Погляд

Чиновники створили умови, щоб бізнес пішов у тінь. А тінь це їхнє природне довкілля. Адже як не тіньовими грошима отримати хабар?

Зміст

У цьому колажі вся суть наслідків українського чинного суспільного договору:

"Влада вдає, що дбає про громадян і контролює виконання законів, а громадяни та бізнес вдають, що цих законів дотримуються"

Що ми бачимо на цьому "шедеврі"?

колаж

Фото: Facebook Анатолія Амеліна

1. Товстий чоловік, що купається в грошах — глибинна корупційна держава.

Йому байдуже хто міністр, хто президент.

Він був до них і залишиться після.

Він живе за буквою закону (не за духом) і знає, де яка кома принесе йому дохід.

Він не навчався в гарвардах та оксвордах. Йому це нафіг не потрібно. Йому треба мати впливову маму і кума в прокуратурі, другого в МВС, та й третього в суді.

І життя вдалося!

Вчора його поперли з одного відомства, завтра він уже в департаменті якогось міністерства, післязавтра заступник голови агенції. Він себе всюди знайде.

Йому не потрібно мати топову позицію. Це відповідальність, увага до нього…

Йому достатньо мати права пропускати через себе документи, й він знає, як на цьому заробити.

Йому не потрібні ваші стратегії.

Йому потрібен один правильний нормативний акт (яких в Україні десятки тисяч) і він стане багатшим 99% українських підприємців.

Читайте також: Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізм

2. Другий елемент полотна – це гроші. Їх у країні багато.

Але левова частка через таких чиновників – у тіні.

Вони (чиновники) створили умови, щоб бізнес пішов у тінь. А тінь це їхнє природне довкілля. Адже як не тіньовими грошима отримати хабар?

Грошей у державі багато.

Як багато чиновників та створюваних ними нормативних актів.

3. Третього елемента на колажі немає, але він є. Це люди. Бізнес.

Їхні проблеми мало хвилюють таких чиновників.

Чиновники самі їм проблеми створюють та успішно вирішують.

  • Навіщо вам економічна броня?
  • Приходьте — вирішуємо!
  • Навіщо вам чесне правосуддя?
  • Приходьте, вирішуємо?
  • Навіщо вам стратегія, бізнес-клімат, інвестиції?
  • Йому нас*ати, вибачте.

Ось і дивуємося цим фото з мережі. Яких могло б бути у сотні разів більше.

Але вони мають своїх кумів в прокуратурі та судах.

Що робити?

- Та демонтувати нах*ен всю цю стару пострадянську систему разом із 70% непотрібних нормативних актів

- Бендукідзе пропонував на пів року прибрати будь-яке регулювання.

Через пів року перевірити, що змінилося і залишити його тільки там, де це потрібно.

Читайте також: Чи треба реформувати МСЕК?

Але цього буде. Знаєте, чому?

Тому що ці ж чиновники (не громадяни) у конституції написали, що вони працюють "у межах й у спосіб", прописаний у їхніх же нормативних актах! Розумієте?!))

І тут поруч стоїть прокурор, який стежить, що б так і було (але не у його кума).

Тому, без зміни Конституції, усунення її штучних багів, ми продовжуватимемо, - хто іржати, хто плакати, розглядаючи картинки товстих чиновників, що купаються в пачках доларів.

Думаєте ця тварюка сяде?

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
корупція в Україні
Хмельницький
Читайте також:
Зеленський і Путін
Автор Ірена Моляр
5 жовтня, 2024 субота
Путін не звернув би увагу на План перемоги Зеленського, якби не одне "але", - Фейгін
втрати окупантів
Автор Світлана Кравченко
6 жовтня, 2024 неділя
Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Автор Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
Орбан пригрозив перевезти нелегальних мігрантів з угорського кордону до головної площі Брюсселя
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.08
    Продаж 45.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
7 жовтня
14:34
Оновлено
Обстріл Херсона 7 жовтня
РФ зранку атакувала КАБами низку регіонів: на Запоріжжі лунали вибухи, у Херсоні серед 19 постраждалих двоє дітей
14:31
Росіяни вдарили по порту Південний на Одещині і пошкодили цивільне судно
Росіяни вдарили по порту Південний на Одещині і пошкодили цивільне судно
14:23
Рада Європи
Постпред України Тарасюк: Рада Європи активно сприятиме створенню спеціального трибуналу для РФ
14:15
телевізор немає сигналу
Через хакерську атаку на пропагандистському телеканалі "Росія 24" припинився вихід новин. У Кремлі відреагували
13:59
Оновлено
Shahed-136
РФ атакувала Україну ударними БПЛА та ракетами: у Києві впали уламки "кинджала"
13:57
Сімʼя Тупака Шакура найняла адвоката для розслідування причетності Diddy до смерті репера
13:51
Київ дощ
У Києві 6 жовтня зафіксували рекордну кількість опадів
13:48
Оновлено
Роберт Фіцо, Денис Шмигаль
Фіцо під час міжурядових консультацій зі Шмигалем на Закарпатті заявив, що Словаччина "холодно ставиться" до членства України в НАТО
13:35
У Харкові затримали інформаторку, яка повідомляла росіянам локації Сил оборони
13:27
електроенергія
Через ворожі обстріли та негоду знеструмлено 587 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
13:13
Саломе Зурабішвілі
Правляча партія Грузії розпочинає процедуру імпічменту президентці Зурабішвілі
12:59
Victor Ambros and Gary Ruvkun
Нобелівську премію з медицини й фізіології отримали Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК, які регулюють роботу генів
12:50
посольства Ізраїлю в Данії
Біля посольства Ізраїлю в Данії стався вибух: поліція перевіряє версію про причетність Ірану до інциденту
12:35
Інфографіка
AGM-154 JSOW
Крилата бомба, що може стати далекобійною зброєю: що таке AGM-154 JSOW, які США передали Україні
12:25
Аль Пачино
"У мене не було пульсу": напередодні виходу мемуарів Аль Пачіно розповів, що ледь не помер у 2020 році
12:23
Російські військові
Втрати Росії на війні проти України за вересень досягли рекордних показників, - британська розвідка
12:22
Telegram логотип
У Верховній Раді обмежать використання Telegram за рекомендацією РНБО
12:00
OPINION
Бухгалтерія корупції та війни
11:48
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Храпчинський пояснив, чи зможуть F-16 протидіяти запускам ворожих КАБів
11:45
Ексклюзив
Чисельність населення в Україні
В липні цього року чисельність населення України склала 35,8 млн людей, - уряд
11:36
новини Закарпаття
Ексголові Конституційного Cуду й правоохоронцям оголосили підозри в незаконному переправленні через держкордон
11:25
ППО, обстріл, ЗСУ
Уночі та зранку сили ППО збили 32 "шахеди" та 2 "кинджали", якими РФ атакувала Україну
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Рік війни між Ізраїлем і ХАМАС, чому Україна відступає на Донбасі та як минуле заважає Києву й Варшаві. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня
11:12
На фото: Кіану Рівз
Кіану Рівз у 60 років дебютував на професійних автоперегонах 
11:06
Отримала понад 4 млн грн за видачу фіктивних довідок ухилянтам: у Житомирі викрили лікарку діагностичного центру
10:35
Ексклюзив
Кирило Буданов
Буданов - носій рейтингу: Кошель про інформаційну атаку щодо відставки очільника ГУР
10:28
Коригували ворожі удари: на Дніпропетровщині затримали двох мешканців, підозрюваних в участі в агентурній мережі ФСБ
10:27
Огляд
Збірна України - бронзовий призер ЧС-2024 з футзалу
Україна взяла бронзу ЧС з футзалу, зірка UFC переміг нокаутом, а найкращий тенісист світу потрапив у допінг-скандал. Головні новини світового спорту за тиждень
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро, долар та злотий
10:05
OPINION
Захід — Росія: видавати бажане за дійсне
09:54
"Друга ріка" зібрали понад 1 млн грн на катери для розвідки під час туру в Європі
09:50
Ілюстративне зображення
Зміцнює як фізичне, так і психічне здоров'я: австралійські вчені проаналізували вплив володіння собакою для людини
09:46
Навчання НАТО Defender 23
У Литві стартують масштабні військові навчання за участю країн НАТО
09:33
У Пакистані біля аеропорту Карачі стався теракт: двоє людей загинули, щонайменше 10 постраждали
09:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Насамперед ворог буде акцентуватися на захоплення Курахового, - Згурець
08:47
Ексклюзив
Курахове
Бачив тільки зруйновані автівки та будинки: волонтер Маховський про евакуацію з Курахівського напрямку
08:38
Оновлено
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі розпочалися заходи з вшанування пам'яті жертв різанини, вчиненої ХАМАС 7 жовтня. Реакції світу
08:33
Оновлено
пожежа
Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії
08:16
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 141 боєзіткнення: найактивніші росіяни на Покровському та Курахівському напрямках
08:02
OPINION
Скандал зі МСЕК у Хмельницькому: фото на дивані — дзеркало для українців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV