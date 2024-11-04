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Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
19:37
Суспільство кабмін

Кабінет міністрів України підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії

Зміст

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Зазначається, що законопроєкт спрямований на створення нормативно-правових засад щодо зміни підходів до проведення оцінки визначення потреб та механізму їх забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування та реформування системи МСЕК.

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Так, пропонується: 

  • замінити застарілу систему медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності повнолітніх на оцінювання повсякденного функціонування особи, що сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи, та, за наявності для того підстав, надаватиме механізми для юридичного захисту на стадіях можливого оскарження рішень;
  • встановити, що оцінка повсякденного функціонування особи відбувається відповідними експертними комісіями, які формують у закладах охорони здоров'я;
  • закріпити перелік функцій експертних комісій, та віднести до них, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження тощо;
  • встановити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності;
  • встановити правила формування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та вимоги до змісту, що включатиме чотири розділи, зокрема результат оцінювання повсякденного функціонування особи, індивідуальний план надання соціальних послуг, індивідуальна освітня траєкторія й індивідуальний план працевлаштування.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Теги:
Новини
Кримінал
Здоров'я
Україна
Верховна Рада
Кабмін
Медицина
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