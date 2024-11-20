Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 260 нардепів.

Основними завданням законопроєкту №12178 є спрощення процесів встановлення інвалідності, цифровізація проходження експертизи та запровадження прозорих механізмів оскарження.

У пояснювальній записці зазначили, що система медико-соціальної експертизи, яка наразі існує в Україні, сформувалась ще до набуття незалежності.

"Сьогодні вона не відповідає ні сучасним викликам, з якими наша країна стикається під час збройної агресії з боку російської федерації, ні актуальним підходам для встановлення інвалідності, прийнятим у світі", - йдеться в записці.

Зокрема, законопроєкт пропонує замість поняття "медико-соціальна експертиза" ввести термін "оцінювання повсякденного функціонування людини".

Крім того, передбачається, що функції будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, представляючи законопроєкт, зазначив, що завдяки ньому з 1 січня 2025 року в Україні можуть запрацювати "надзвичайно важливі кроки", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Ми ліквідуємо всі 328 МСЕКів. Натомість на базі 300, найпотужніших медзакладів по всій Україні запрацюють експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи", - сказав міністр.

Він також наголосив, що законопроєкт передбачає не "переїзд старих МСЕКів у нові місця", а створення нових команд, які будуть формуватися з лікарів-практиків відповідно до потреб кожного пацієнта.

"Оцінювання можна буде проводити не лише в закладі, а й з виїздом додому, дистанційно, чи заочно на основі документів", - сказав міністр.

Ляшко також наголосив, що зміни не стосуватимуться тих, хто вже отримав статус і групу інвалідності законним способом.