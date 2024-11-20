Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Верховна Рада України в середу, 20 листопада, підтримала в першому читанні законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт проголосували 260 нардепів.
Основними завданням законопроєкту №12178 є спрощення процесів встановлення інвалідності, цифровізація проходження експертизи та запровадження прозорих механізмів оскарження.
У пояснювальній записці зазначили, що система медико-соціальної експертизи, яка наразі існує в Україні, сформувалась ще до набуття незалежності.
"Сьогодні вона не відповідає ні сучасним викликам, з якими наша країна стикається під час збройної агресії з боку російської федерації, ні актуальним підходам для встановлення інвалідності, прийнятим у світі", - йдеться в записці.
Зокрема, законопроєкт пропонує замість поняття "медико-соціальна експертиза" ввести термін "оцінювання повсякденного функціонування людини".
Крім того, передбачається, що функції будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, представляючи законопроєкт, зазначив, що завдяки ньому з 1 січня 2025 року в Україні можуть запрацювати "надзвичайно важливі кроки", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Ми ліквідуємо всі 328 МСЕКів. Натомість на базі 300, найпотужніших медзакладів по всій Україні запрацюють експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи", - сказав міністр.
Він також наголосив, що законопроєкт передбачає не "переїзд старих МСЕКів у нові місця", а створення нових команд, які будуть формуватися з лікарів-практиків відповідно до потреб кожного пацієнта.
"Оцінювання можна буде проводити не лише в закладі, а й з виїздом додому, дистанційно, чи заочно на основі документів", - сказав міністр.
Ляшко також наголосив, що зміни не стосуватимуться тих, хто вже отримав статус і групу інвалідності законним способом.
Що передувало
ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.
У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.
Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.
22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.
28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.
Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.
4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії.
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