Замість МСЕКів працюватимуть команди лікарів на базі багатопрофільних медзакладів: Ляшко про майбутню реформу

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Очільник МОЗ зауважив, що відомство у 2023 році почало розробляти законопроєкт у співпраці з пацієнтськими організаціями й експертами: документ вже винесли на розгляд уряду та передадуть парламенту в разі схвалення.

"Закріплена в законопроєкті реформа МСЕК передбачає перший ключовий етап втілення цього бачення. Замість окремих 328 МСЕКів запрацюють експертні команди лікарів на базі попружних багатопрофільних лікарень. Вони краще оснащені, вони зручніші для пацієнтів, до них легше дістатись і можна зробити необхідні дослідження, як лабораторні, так і інструментальні, прямо на місці", - розповів Ляшко.

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За його словами, нова система буде максимально цифровізованою: лікар скеровуватиме результати оцінювання в електронному вигляді й вони автоматично потраплятимуть у єдину інформаційну систему.

"Цифровізація також запобігатиме корупції та різним зловживанням. Система формуватиме склад команди лікарів за випадковим принципом з урахуванням необхідної спеціалізації. Тобто лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імені лікарів, які будуть проводити цю оцінку", - підкреслив міністр.

Водночас Ляшко заявив, що сфера МСЕК є "складною".

"І якщо хтось думає, що можна її змінити і провести реформу за 5 хвилин, він глибоко помиляється. Тому що у питаннях реформування медико-соціальної експертної комісії велика кількість соціального блоку, і ми повинні захистити тих людей, які потребують нашого захисту", - наголосив він.

Ляшко окреслив, що ключовими завданнями реформи є запуск системи, яка б працювала для людей. Також метою є прибрати в системі тих, "хто паразитував на ній".

"Ми озвучували, що зміни (стосовно МСЕК, - ред.) будуть з 1 січня 2025 року. Зараз система продовжує працювати так, як вона працювала, з певними точковими поліпшеннями, які ми робимо кожного дня", - резюмував міністр охорони здоровʼя.

Що передувало

ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про пів сотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.