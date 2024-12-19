Рада підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Верховна Рада України у четвер, 19 грудня, підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій
Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.
Зазначається, що відповідний законопроєкт підтримали 259 народних обранців.
"Замість з 1 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)", - йдеться у дописі.
Міністерство хорони здоров'я пояснило, що зміниться з 1 січня 2025 року:
- експертні команди проводитимуть оцінювання в електронній системі, яке враховує реальні потреби людини,
- команди формуватимуться автоматично за принципом випадковості, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання,
- рішення експертних команд можна оскаржувати в Центрі оцінювання функціонального стану, до складу яких входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни,
- закон закладає фундамент для використання Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) в освітній, соціальній та інших сферах,
- усі довідки та документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат протягом терміну дії документів,
- визначено обовʼязок для МСЕК забезпечити передачу визначеним закладам охорони здоровʼя всіх наявних у них медико-експертних справ та архівних документів,
- статистичні дані оцінювання повсякденного функціонування будуть оприлюднюватися для громадського моніторингу та запобігання корупції.
Крім цього, як повідомляється, експерименті команди розглядатимуть справи, які не були дивилися МСЕК до кінця поточного року - при цьому людину обовʼязково повідомлять про дату та нову адресу, де відбудеться оцінювання.
Зазначається, що для людей, в яких строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року і які не змогли його своєчасно його пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами оцінювання повсякденного функціонування, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.
Також, як пояснюється, для людей, в яких інвалідність встановлена пожиттєво, оцінювання проходити не потрібно.
"Зберігають чинність всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Повторне оцінювання можливе виключно за бажанням людини або за рішенням суду", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.
У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.
Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.
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22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.
28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.
Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 1 листопада розповів, що замість окремих 328 МСЕКів в Україні працюватимуть команди практикуючих лікарів, склад яких формуватиме система за випадковим принципом.
4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії.
Верховна Рада України 20 листопада підтримала цей законопроєкт у першому читанні.
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