Рада підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

Зазначається, що відповідний законопроєкт підтримали 259 народних обранців.

"Замість з 1 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)", - йдеться у дописі.

Міністерство хорони здоров'я пояснило, що зміниться з 1 січня 2025 року:

експертні команди проводитимуть оцінювання в електронній системі, яке враховує реальні потреби людини,

команди формуватимуться автоматично за принципом випадковості, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання,

рішення експертних команд можна оскаржувати в Центрі оцінювання функціонального стану, до складу яких входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни,

закон закладає фундамент для використання Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) в освітній, соціальній та інших сферах,

усі довідки та документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат протягом терміну дії документів,

визначено обовʼязок для МСЕК забезпечити передачу визначеним закладам охорони здоровʼя всіх наявних у них медико-експертних справ та архівних документів,

статистичні дані оцінювання повсякденного функціонування будуть оприлюднюватися для громадського моніторингу та запобігання корупції.

Крім цього, як повідомляється, експерименті команди розглядатимуть справи, які не були дивилися МСЕК до кінця поточного року - при цьому людину обовʼязково повідомлять про дату та нову адресу, де відбудеться оцінювання.

Зазначається, що для людей, в яких строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року і які не змогли його своєчасно його пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами оцінювання повсякденного функціонування, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Також, як пояснюється, для людей, в яких інвалідність встановлена пожиттєво, оцінювання проходити не потрібно.

"Зберігають чинність всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Повторне оцінювання можливе виключно за бажанням людини або за рішенням суду", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

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22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 1 листопада розповів, що замість окремих 328 МСЕКів в Україні працюватимуть команди практикуючих лікарів, склад яких формуватиме система за випадковим принципом.

4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії.

Верховна Рада України 20 листопада підтримала цей законопроєкт у першому читанні.