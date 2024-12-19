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Оновлено

Рада підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Катерина Єсікова
19 грудня, 2024 четвер
13:29
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада України у четвер, 19 грудня, підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій

Зміст

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

Зазначається, що відповідний законопроєкт підтримали 259 народних обранців.

"Замість з 1 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)", - йдеться у дописі.

Міністерство хорони здоров'я пояснило, що зміниться з 1 січня 2025 року:

  • експертні команди проводитимуть оцінювання в електронній системі, яке враховує реальні потреби людини,
  • команди формуватимуться автоматично за принципом випадковості, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання,
  • рішення експертних команд можна оскаржувати в Центрі оцінювання функціонального стану, до складу яких входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни,
  • закон закладає фундамент для використання Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) в освітній, соціальній та інших сферах,
  • усі довідки та документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат протягом терміну дії документів,
  • визначено обовʼязок для МСЕК забезпечити передачу визначеним закладам охорони здоровʼя всіх наявних у них медико-експертних справ та архівних документів,
  • статистичні дані оцінювання повсякденного функціонування будуть оприлюднюватися для громадського моніторингу та запобігання корупції.

Крім цього, як повідомляється, експерименті команди розглядатимуть справи, які не були дивилися МСЕК до кінця поточного року - при цьому людину обовʼязково повідомлять про дату та нову адресу, де відбудеться оцінювання. 

Зазначається, що для людей, в яких строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року і які не змогли його своєчасно його пройти, строк інвалідності продовжується  до дати прийняття рішення за результатами оцінювання повсякденного функціонування, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Також, як пояснюється, для людей, в яких інвалідність встановлена пожиттєво, оцінювання проходити не потрібно. 

"Зберігають чинність всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Повторне оцінювання можливе виключно за бажанням людини або за рішенням суду", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Читайте також: На заміну МСЕК: МОЗ визначило заклади, де працюватимуть експертні команди

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 1 листопада розповів, що замість окремих 328 МСЕКів в Україні працюватимуть команди практикуючих лікарів, склад яких формуватиме система за випадковим принципом.

4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії.

Верховна Рада України 20 листопада підтримала цей законопроєкт у першому читанні.

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Верховна Рада
Медицина
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