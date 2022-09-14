Європейська комісія виділить 100 млн євро на відбудову українських шкіл, - Урсула фон дер Ляєн
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл
Про це вона оголосила на пленарному засіданні Європейського парламенту, яке транслювалось в етері телеканалу "Еспресо".
"Я хочу наголосити, що санкції проти Росії не будуть зняті. Також хочу сказати, що ми будемо і надалі підтримувати Україну. Наразі європейські країни надали Україні допомогу в сумі понад 90 млрд євро, не враховуючи військову допомогу. І це буде тривати далі. Оскільки відбудова України потребуватиме величезних ресурсів", - розповіла фон дер Ляєн.
Голова Єврокомісії наголосила на важливості фінансової підтримки освітньої галузі України.
"Російські ракети знищили понад 70 українських шкіл. Понад 1 млн українських дітей розпочали навчальний рік в Європейському Союзі. Українці, відправляючи своїх дітей до школи, готують їм тривожні ранці зі шкарпетками, водою та медикаментами. Це просто жахливі речі. Тому я хочу оголосити, що ми будемо працювати з Україною щодо реабілітації українських шкіл. Сьогодні я оголошую, що Єврокомісія виділяє 100 млн євро на відбудову українських шкіл", - додала вона.
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