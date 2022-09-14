Про це вона оголосила на пленарному засіданні Європейського парламенту, яке транслювалось в етері телеканалу "Еспресо".

"Я хочу наголосити, що санкції проти Росії не будуть зняті. Також хочу сказати, що ми будемо і надалі підтримувати Україну. Наразі європейські країни надали Україні допомогу в сумі понад 90 млрд євро, не враховуючи військову допомогу. І це буде тривати далі. Оскільки відбудова України потребуватиме величезних ресурсів", - розповіла фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії наголосила на важливості фінансової підтримки освітньої галузі України.

"Російські ракети знищили понад 70 українських шкіл. Понад 1 млн українських дітей розпочали навчальний рік в Європейському Союзі. Українці, відправляючи своїх дітей до школи, готують їм тривожні ранці зі шкарпетками, водою та медикаментами. Це просто жахливі речі. Тому я хочу оголосити, що ми будемо працювати з Україною щодо реабілітації українських шкіл. Сьогодні я оголошую, що Єврокомісія виділяє 100 млн євро на відбудову українських шкіл", - додала вона.

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