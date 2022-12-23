Про це повідомила заступниця генерального директора генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова.

"Європейська комісія виділила €66 мільйонів бюджету на реконструкцію та реабілітацію шкільних приміщень, які були пошкоджені під час жорстокої війни Росії проти", - написала вона у твіттері.

14 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл. Пакет передбачає 34 млн євро на легкий та середній ремонт, включаючи ремонт вікон, дахів, дверей, санітарно-технічних та опалювальних споруд, а також надання обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ. З 34 млн євро гуманітарної допомоги 20 млн євро спрямовуються через Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) і 14 млн євро – через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПР ООН).