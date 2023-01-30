Про це він розповів в етері Еспресо.

"У день, коли Іран максимально наблизиться до створення ядерної бомби, саме у той день і може статися війна. Але тут є фактор, який може перевернути все, – це революція в Ірані. Вже понад 4 місяці тривають не тільки вуличні протести, а й страйки, люди свідомо не сплачують податки, комунальні послуги, виводять гроші зі своїх рахунків, аби привести до колапсу економіку Ісламської Республіки. Тому, іранці всередині країни можуть вплинути на ситуацію проблем навколо Ірану. Якщо революція переможе, тоді всі проблеми: дронів, ядерної програми, терористичних угруповань у регіоні – всі вони будуть вирішені", - сказав незалежний іранський оглядач.

Мазіар Міан зауважив, що події останніх 4 місяців в Ірані - це наймасштабніші протести за всю історію Ісламської Республіки, за 44 роки.

"Тобто ця революція є унікальною, це вже інший тип протесту, бо протести завжди були в Ірані. Ці протести не зупиняться поки не буде великих поступок владного режиму або перемоги революції. Революційний процес в Ірані дуже складний і не обмежується вуличними протестами. У всіх сферах йде боротьба, у тому числі і у силових структурах. Однак, скільки буде тривати революція, ніхто не знає", - зазначив Міан.