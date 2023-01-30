Якщо революція в Ірані переможе, то вирішаться проблеми й дронів, і ядерної програми, і терористичних угруповань у регіоні, - іранський оглядач
Мазіар Міан, незалежний іранський оглядач, розказав, що революційний процес в Ірані складний і не обмежується вуличними протестами
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У день, коли Іран максимально наблизиться до створення ядерної бомби, саме у той день і може статися війна. Але тут є фактор, який може перевернути все, – це революція в Ірані. Вже понад 4 місяці тривають не тільки вуличні протести, а й страйки, люди свідомо не сплачують податки, комунальні послуги, виводять гроші зі своїх рахунків, аби привести до колапсу економіку Ісламської Республіки. Тому, іранці всередині країни можуть вплинути на ситуацію проблем навколо Ірану. Якщо революція переможе, тоді всі проблеми: дронів, ядерної програми, терористичних угруповань у регіоні – всі вони будуть вирішені", - сказав незалежний іранський оглядач.
Мазіар Міан зауважив, що події останніх 4 місяців в Ірані - це наймасштабніші протести за всю історію Ісламської Республіки, за 44 роки.
"Тобто ця революція є унікальною, це вже інший тип протесту, бо протести завжди були в Ірані. Ці протести не зупиняться поки не буде великих поступок владного режиму або перемоги революції. Революційний процес в Ірані дуже складний і не обмежується вуличними протестами. У всіх сферах йде боротьба, у тому числі і у силових структурах. Однак, скільки буде тривати революція, ніхто не знає", - зазначив Міан.
- 6 вересня 2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.
- 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
- Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.
- 24 грудня Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції
- 7 січня в Ірані через протести стратили ще двох людей
- 14 січня в Ірані стратили колишнього міністра оборони Алі Резу Акбарі за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.86
Купівля 39.86Продаж 40.54
-
EUR
Купівля 42.53Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе