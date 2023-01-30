Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Богдан Ференс дав коментар щодо низки вибухів в Ірані та подальші можливі наміри керівництва Ісламської республіки.

"Я хотів би зазначити, що варто розглядати у першу чергу ці дії з боку Ізраїлю, тому що прем'єр-міністр Нетаньягу заявляв, що зростання рівня терористичної та безпекової загрози для Ізраїлю буде мати жорстку реакцію. Відповідно, всім зрозуміло, оскільки Ізраїль та Іран є одвічними опонентами та ворогами, то, чому так стається, ситуацію можна проаналізувати", - зазначив експерт-міжнародник.

Богдан Ференс зауважив, що цю ситуацію він би не розглядав лише з точки зору поглиблення співпраці Ірану і Росії, хоча це один з ключових факторів, якому треба перешкоджати, а ефективно це робити у регіоні може не так багато країн.

"Я б ще на дану ситуацію подивився з огляду на ту загрозу, яку з кожним днем продукує Іран у контексті всіх своїх зовнішніх дій. Таким чином він перефокусовує увагу своїх внутрішньополітичних проблем, протестів, і шукає зовнішнього ворога, аби мобілізувати своїх громадян та ще більше використовувати всі силові структури для придушення будь-яких протестних настроїв. І я не виключаю, що між Іраном і Росією суттєво поглибилася співпраці в ядерці. На мою думку, найбільш вагомим аргументом для вжиття таких радикальних дій, з боку опонуючих країн Ірану, це як раз через бажання Ірану просуватися у збагаченні урану, реалізації своєї давньої мрії по набуттю ядерної зброї, яка несе загрозу у глобальному контексті", - пояснив Ференс.

29 січня у Al Arabia повідомили, що у ніч з 28 на 29 січня Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану

Міноборони Ірану заявило про атаку безпілотників на один із заводів відомства

30 січня у Welt з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена проінформували, що уряд США не відкидає військових дій, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї, але найкращий шлях лежить через дипломатію

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