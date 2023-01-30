Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Іран перефокусовує увагу із внутрішньополітичних проблем на пошуки зовнішнього ворога, - експерт-міжнародник Ференс
Ексклюзив

Іран перефокусовує увагу із внутрішньополітичних проблем на пошуки зовнішнього ворога, - експерт-міжнародник Ференс

30 січня, 2023 понедiлок
14:18
Світ Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї

Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, вважає, що Іран своїми зовнішніми діями намагається мобілізувати іранців та ще більше використовувати силові структури для придушення протестних настроїв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Богдан Ференс дав коментар щодо низки вибухів в Ірані та подальші можливі наміри керівництва Ісламської республіки.

"Я хотів би зазначити, що варто розглядати у першу чергу ці дії з боку Ізраїлю, тому що прем'єр-міністр Нетаньягу заявляв, що зростання рівня терористичної та безпекової загрози для Ізраїлю буде мати жорстку реакцію. Відповідно, всім зрозуміло, оскільки Ізраїль та Іран є одвічними опонентами та ворогами, то, чому так стається, ситуацію можна проаналізувати", - зазначив експерт-міжнародник.

Богдан Ференс зауважив, що цю ситуацію він би не розглядав лише з точки зору поглиблення співпраці Ірану і Росії, хоча це один з ключових факторів, якому треба перешкоджати, а ефективно це робити у регіоні може не так багато країн.

"Я б ще на дану ситуацію подивився з огляду на ту загрозу, яку з кожним днем продукує Іран у контексті всіх своїх зовнішніх дій. Таким чином він перефокусовує увагу своїх внутрішньополітичних проблем, протестів, і шукає зовнішнього ворога, аби мобілізувати своїх громадян та ще більше використовувати всі силові структури для придушення будь-яких протестних настроїв. І я не виключаю, що між Іраном і Росією суттєво поглибилася співпраці в ядерці. На мою думку, найбільш вагомим аргументом для вжиття таких радикальних дій, з боку опонуючих країн Ірану, це як раз через бажання Ірану просуватися у збагаченні урану, реалізації своєї давньої мрії по набуттю ядерної зброї, яка несе загрозу у глобальному контексті", - пояснив Ференс.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Росія
Ізраїль
Іран
ядерна зброя
Читайте також:
Непокаране зло повертається
Автор Антін Борковський
29 січня, 2023 неділя
Путін вже не знає що робити, він не може пояснити росіянам кінцевої мети, - Фейгін
Пентагон
30 січня, 2023 понедiлок
З Росією у списку: у Пентагоні назвали країни, армії яких є бойовою силою найвищого рівня
Наталія Королевська
29 січня, 2023 неділя
Королевська та її чоловік склали депутатські мандати, - ЗМІ
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.88
    Купівля 39.88
    Продаж 40.55
  • EUR
    Купівля 42.54
    Продаж 43.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 січня
15:14
Оновлено
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні, а також спільно з прем’єр-міністеркою Данії відвідав поранених українських воїнів у шпиталі
14:54
Ексклюзив
Володимир Омелян
Навіть прапор України над Кремлем не є вирішенням ситуації з РФ, - Омелян
14:48
Пандемія COVID-19 залишається "глобальною надзвичайною ситуацією", - ВООЗ
14:44
Олександр Усик, Ентоні Джошуа
Усик розповів, як бійці ЗСУ допомогли йому вистояти у найважчому раунді поєдинку із Джошуа
14:39
Ексклюзив
Зачистка Криму відбудеться вже в цьому році, - військовий експерт Світан
14:24
Працювали на РФ у Криму з 2014-го: двом ексофіцерам ВМС України оголосили підозри у держзраді
14:03
OPINION
Орест Сохар
Троянський кінь для Росії
13:55
Ворог від ранку двічі обстріляв Херсон: пошкоджено домівки, авто та мережу електропередачі
13:43
Оновлено
Обстріл Херсона
Кількість постраждалих унаслідок обстрілів РФ Херсона 29 січня зросла до 13
13:14
Ексклюзив
танки Leopard
Високий рівень підготовки екіпажів може збільшити ефективність західних танків до 30%, - експерт Центру Разумкова
13:14
на фото F-16
У Польщі назвали умову передачі Україні винищувачів F-16
12:56
окупанти орки
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є загиблий і поранена
12:55
Дмитро Кулеба
МОК хоче виставити під білим прапором на Олімпіаді-2024 вбивць та ґвалтівників, - Кулеба
12:47
Міноборони уклало 16 держконтрактів з українськими виробниками дронів, – Резніков
12:45
Верховний Суд залишив у силі вирок терористці "ДНР" Багірі - 13 років за ґратами
12:43
окупанти
Головнокомандувач ЗС Литви розповів, що може зупинити підготовку Росії до нового наступу на Україну
12:39
зима_сніг
Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України йде холодна повітряна маса
12:21
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на слова Джонсона про погрози ракетним ударом від Путіна
12:21
Росіяни гальмують інспекцію кораблів з українським зерном: 117 суден очікують у черзі
12:13
війна з росією
У РФ розробляють оновлений шкільний підручник з історії: включать розділ про війну проти України
12:01
OPINION
Ігор Гулик
Токсичне гопництво. Чому Орбан мавпує Путіна
12:00
Михайло Подоляк
МОК пропонує РФ трибуну для реклами геноциду та заохочує вбивства, - Подоляк про участь росіян в Олімпіаді-2024
11:59
Ексклюзив
Білорусь кордон
Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, переміщення техніки та ворожих військ не відмічається, - речник ДПСУ
11:45
документ
Українці у Кракові зможуть оформити документи ще в одному центрі обслуговування
11:33
Ангеліна Калініна
Перша ракетка України оновила особистий рекорд у світовому рейтингу
11:32
електроенергія
В Україні зріс рівень споживання електроенергії, однак аварійні відключення поки не застосовують, - Укренерго
11:25
корупція
Посли G7 та ЄС очікують на затвердження Україною антикорупційної програми
11:23
окупанти, орки
Загарбники готують у Маріуполі підрозділи для атак на Вугледар, - Андрющенко
11:09
Ілюстративне фото
Судитимуть чеченського командира, який взяв у заручники та допитував неповнолітнього хлопця на Київщині
10:48
Кирило Буданов
Буданов розповів, якими бачить відносини України з РФ після війни
10:45
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі маневрують 3 ворожих ракетоносії з 20 "калібрами"
10:38
Ексклюзив
Китай ядерна зброя
Китай прийняв рішення про збільшення свого ядерного компонента втричі, - експерт-міжнародник Пойта
10:37
Ексклюзив
Ворог підтягує на Південь живу силу, яка технічно не забезпечена, - Гуменюк
10:19
Дмитро Підручний
Збірна України назвала склад на ЧС-2023 з біатлону
10:18
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 січня: вартість долара, євро, злотого
10:03
OPINION
Ольга Лень
Мазепа, Петлюра, Бандера... Справа не в постатях
09:58
Ексклюзив
На Сватівському напрямку ЗСУ займають вигідні позиції для розвитку контрнаступу, - командир бригади ТрО Федоренко
09:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган анонсував рішення щодо дозволу на вступ до НАТО, яке шокує Швецію
09:50
Суд відправив під варту ворожого агента
Збирав інформацію про місця базування ЗСУ й коригував ракетні удари по Харкову: суд відправив під варту ворожого агента
09:44
Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має намір вступити до Євросоюзу протягом двох років
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV