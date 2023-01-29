Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані, - Al Arabia
У ніч з 28 на 29 січня Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану
Про це повідомляє Al Arabia.
Вибухи прогриміли на оборонному підприємстві у місті Ісфахан, а також військових об'єктах у місті Хой, на нафтохімічному заводі у місті Азершехр і у місті Кередж, провінція Альборз.
Близько 2:00 за київським часом вибухи прогриміли у Тегерані - столиці Ірану.
Al Arabia заявляє, що Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані.Натомість іранська влада говорить про вдалу роботу ППО.
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