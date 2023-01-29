Про це пише агентство IRNA.

"Ввечері 28 січня 2023 близько 23:30 була проведена невдала атака з використанням безпілотників на один з центрів Міноборони", - мовиться в заяві відомства. "Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули".

"Гучний звук, який чути сьогодні вранці на вулиці Імама Хомейні в Ісфахані, був викликаний вибухом у військовому центрі, що належить Міністерству оборони", - сказав агентству представник влади провінції Ісфахан Мохаммадреза Джан Нісарі, який відповідає за безпеку, політичні та соціальні питання.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс 26 січня прибув до Тель-Авіва, це відбулося на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

У ніч на 29 січня повідомлялося, що Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану: звуки вибухів чули поблизу декількох підприємств.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb