Міноборони Ірану заявило про атаку безпілотників на один із заводів відомства
Міністерство оборони підтвердило атаки безпілотних літальних апаратів на один із центр виробництва боєприпасів, який підпорядковується відомству
Про це пише агентство IRNA.
"Ввечері 28 січня 2023 близько 23:30 була проведена невдала атака з використанням безпілотників на один з центрів Міноборони", - мовиться в заяві відомства. "Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули".
"Гучний звук, який чути сьогодні вранці на вулиці Імама Хомейні в Ісфахані, був викликаний вибухом у військовому центрі, що належить Міністерству оборони", - сказав агентству представник влади провінції Ісфахан Мохаммадреза Джан Нісарі, який відповідає за безпеку, політичні та соціальні питання.
- Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс 26 січня прибув до Тель-Авіва, це відбулося на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Палестиною
- У ніч на 29 січня повідомлялося, що Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану: звуки вибухів чули поблизу декількох підприємств.
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