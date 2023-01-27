Директор ЦРУ прибув до Тель-Авіва на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем і палестинцями
Директор ЦРУ Вільям Бернс 26 січня прибув до Тель-Авіва, це відбувається на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Палестиною
Про це повідомили в Axios із посиланням на два американських джерела.
Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до Тель-Авіва 26 січня. Зокрема, він відвідає окупований Західний берег річки Йордан, де, як очікується, зустрінеться з ізраїльськими та палестинськими лідерами та своїми колегами з обох сторін.
Зазначається, що візит Бернса був запланований заздалегідь, але він відбувається на тлі найзначнішої напруженості відносин між Ізраїлем і палестинцями на Західному березі річки Йордан і в Газі за останні місяці.
В Axios нагадують, що напруга в регіоні посилилася в четвер після того, як ізраїльські військові вбили дев'ятьох палестинців, у тому числі літню жінку, під час рейду в таборі біженців Дженін на Західному березі.
Кілька бійців ХАМАСу та Ісламського джихаду були вбиті під час перестрілки. Щонайменше 20 палестинців отримали поранення, у тому числі неозброєні цивільні.
Ізраїльські військові заявили, що до рейду вони отримали інформацію про групу бойовиків "Ісламського джихаду", підозрюваних у здійсненні збройних нападів на ізраїльських солдатів. За словами ізраїльських військових, група планувала нові атаки.
- Нагадаємо, у понеділок, 23 січня, США та Ізраїль також розпочали найбільші в історії спільні військові навчання на тлі загрози від Ірану.
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