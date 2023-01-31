Ізраїль і США звинуватили Іран у "експорті агресії"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна спільно зі Сполученими Штатами зробить усе, щоби Іран не зміг отримати ядерної зброї та "експортувати агресію"

Про це він заявив у понеділок під час спільної пресконференції з держсекретарем США в Єрусалимі, передає Укрінформ.

"Наша політика та моя політика полягає в тому, щоби зробити все можливе, аби перешкодити Ірану придбати ядерну зброю та засоби її доставки. Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми і США працюємо разом, також є важливим для цієї спільної мети",- наголосив глава ізраїльського уряду.

Він назвав "дуже хорошою" дискусію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном "щодо формування спільної політики" аби запобігти небезпеці.

Нетаньягу також підкреслив, що світ став свідком варварства режиму в Тегерані, в тому числі стосовно власного народу, а також "експорту агресії" Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу. Тому, на переконання ізраїльського прем’єра, "існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї".

Нагадаємо, у понеділок державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив візит до Єрусалима, де зустрівся з державним керівництвом Ізраїлю й обговорив, у тому числі питання підтримки України. Напередодні він заявив, що США зробить усе, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї.

Блінкен та Нетаньягу обговорили в Єрусалимі надання підтримки Україні та заходи протидії Ірану.

29 січня Міністерство оборони Ірану підтвердило атаки безпілотних літальних апаратів на один із центр виробництва боєприпасів, який підпорядковується відомству.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb