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Ізраїль і США звинуватили Іран у "експорті агресії"

31 січня, 2023 вiвторок
04:36
Світ Біньямін Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна спільно зі Сполученими Штатами зробить усе, щоби Іран не зміг отримати ядерної зброї та "експортувати агресію"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна спільно зі Сполученими Штатами зробить усе, щоби Іран не зміг отримати ядерної зброї та "експортувати агресію"

Про це він заявив у понеділок під час спільної пресконференції з держсекретарем США в Єрусалимі, передає Укрінформ.

"Наша політика та моя політика полягає в тому, щоби зробити все можливе, аби перешкодити Ірану придбати ядерну зброю та засоби її доставки. Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми і США працюємо разом, також є важливим для цієї спільної мети",- наголосив глава ізраїльського уряду.

Він назвав "дуже хорошою" дискусію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном "щодо формування спільної політики" аби запобігти небезпеці.

Нетаньягу також підкреслив, що світ став свідком варварства режиму в Тегерані, в тому числі стосовно власного народу, а також "експорту агресії" Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу. Тому, на переконання ізраїльського прем’єра, "існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї".

  • Нагадаємо, у понеділок державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив візит до Єрусалима, де зустрівся з державним керівництвом Ізраїлю й обговорив, у тому числі питання підтримки України. Напередодні він заявив, що США зробить усе, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї.
  • Блінкен та Нетаньягу обговорили в Єрусалимі надання підтримки Україні та заходи протидії Ірану.
  • 29 січня Міністерство оборони Ірану підтвердило атаки безпілотних літальних апаратів на один із центр виробництва боєприпасів, який підпорядковується відомству.

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Ізраїль
Іран
ядерна зброя
США
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