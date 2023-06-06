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Блінкен планує найближчим часом відвідати Китай, де може зустрітися з Сі Цзіньпіном, - Bloomberg

6 червня, 2023 вiвторок
20:24
Світ Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для зустрічі з високопосадовцями та, зокрема, з Сі Цзіньпіном

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела. 

Зазначається, що США хоче відновити спілкування між країнами на посадовому рівні попри напругу у відносинах.

Джерела повідомляють, що точні дати візиту Блінкена наразі невідомі. Представник Державного департаменту сказав, що агентство не планує анонсувати поїздку, і що раніше скасований візит Блінкена відбудеться, коли дозволять умови.

  • У лютому адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
Китай
США
Ентоні Блінкен
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