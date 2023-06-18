Про це інформує Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна і став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. За словами Блінкена, США вважають за важливе зберігати прямий канал зв'язку з Китаєм, попри розбіжності між країнами.

"Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфронтацію чи конфлікт", - заявив держсекретар США перед поїздкою.

Він пробуде в Пекіні два дні.

Однією з головних цілей своєї поїздки Блінкен назвав встановлення відкритого та потужного діалогу з китайськими офіційними особами, щоб гарантувати, що конкуренція між двома країнами не переросте в конфронтацію чи збройний конфлікт.

Держсекретар також планує обговорити питання, пов’язані з агресивною війною Росії проти України, зокрема, так звані "мирні пропозиції" Пекіна та недопущення військової підтримки Китаєм російських сил.

Натомість у Вашингтоні не очікують від поїздки Блінкена прориву в складних відносинах США з Китаєм, але сподіваються, що цей візит прокладе шлях для активізації спілкування між високопоставленими чиновниками двох країн за всіма напрямками.