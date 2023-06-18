Блінкен прибув до Китаю з робочим візитом
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у неділю, 18 червня, прибув з офіційним візитом до Пекіна. Там він проведе переговори з очільниками Китаю і про ситуацію в Україні
Про це інформує Reuters.
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна і став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. За словами Блінкена, США вважають за важливе зберігати прямий канал зв'язку з Китаєм, попри розбіжності між країнами.
"Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфронтацію чи конфлікт", - заявив держсекретар США перед поїздкою.
Він пробуде в Пекіні два дні.
Однією з головних цілей своєї поїздки Блінкен назвав встановлення відкритого та потужного діалогу з китайськими офіційними особами, щоб гарантувати, що конкуренція між двома країнами не переросте в конфронтацію чи збройний конфлікт.
Держсекретар також планує обговорити питання, пов’язані з агресивною війною Росії проти України, зокрема, так звані "мирні пропозиції" Пекіна та недопущення військової підтримки Китаєм російських сил.
Натомість у Вашингтоні не очікують від поїздки Блінкена прориву в складних відносинах США з Китаєм, але сподіваються, що цей візит прокладе шлях для активізації спілкування між високопоставленими чиновниками двох країн за всіма напрямками.
- Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні ще на початку лютого. Однак адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- 6 червня зазначалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для зустрічі з високопосадовцями та, зокрема, з Сі Цзіньпіном.
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