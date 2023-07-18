Укренерго отримає від Світового банку $240 млн на відновлення енергосистеми
Укренерго разом з Міненерго та Мінфіном підписали зі Світовим Банком (МБРР) дві угоди про виділення компанії грантової допомоги
Про це повідомив у Facebook голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
За його словами, за першою угодою грантові кошти уряду Німеччини будуть спрямовані на закупівлю і встановлення спеціальних пристроїв, що підвищують стабільну роботу української енергосистеми – STATCOM.
"Іншим документом визначена передача Укренерго допомоги на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, яке зазнало пошкоджень від ударів російських ракет та дронів", - пояснив Кудрицький.
"Разом з нашими партнерами ми готуємо наші об’єкти до проходження наступного опалювального сезону і робимо все можливе для сталого енергозабезпечення країни. Також Укренерго виконує важливу технічну умову ENTSO-E для посилення нашого з'єднання з європейською мережею.
Пристрої STATCOM дадуть змогу не тільки збільшити стійкість української енергосистеми, але й позитивно впливатимуть на збалансованість всієї об'єднаної європейської континентальної мережі", - додав він.
- 21 червня стало відомо про надання США Україні нового пакет фінансової допомоги сумою $1,3 млрд. Кошти спрямують, зокрема, на відновлення енергосистеми, інфраструктури та на допомогу підприємствам.
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