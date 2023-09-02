Україна отримала $232 млн від Світового банку на екстрений ремонт житла
У межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" Світовий банк виділив Україні 232 мільйони доларів: відновити зруйноване внаслідок агресії РФ житло зможуть понад 100 тисяч українських родин
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
"Фінансування дасть змогу провести ремонт, наприклад замінити вікна або полагодити дах. Загалом у межах проєкту планують відремонтувати близько 98 тисяч будинків і 8 тисяч помешкань у п’яти регіонах", - йдеться у повідомленні.
За даними Світового банку, внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україні зазнали пошкоджень близько 1,4 мільйона будинків, у яких проживало 3,5 мільйона людей. Загальну вартість завданої шкоди оцінюють у понад 50 мільярдів доларів.
"Проєкт покликаний допомогти відновити приблизно дві третини пошкоджених будинків у нашій країні, які вважаються придатними для ремонту", - додали в Мінреінтеграції.
- В Україні на відбудову зруйнованих та пошкоджених Росією медичних закладів уже виділили понад три мільярди гривень з держбюджету. Станом на 22 серпня, 358 об’єктів відновили повністю, 426 – частково.
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