Україна отримала $232 млн від Світового банку на екстрений ремонт житла

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Фінансування дасть змогу провести ремонт, наприклад замінити вікна або полагодити дах. Загалом у межах проєкту планують відремонтувати близько 98 тисяч будинків і 8 тисяч помешкань у п’яти регіонах", - йдеться у повідомленні.

За даними Світового банку, внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україні зазнали пошкоджень близько 1,4 мільйона будинків, у яких проживало 3,5 мільйона людей. Загальну вартість завданої шкоди оцінюють у понад 50 мільярдів доларів.

"Проєкт покликаний допомогти відновити приблизно дві третини пошкоджених будинків у нашій країні, які вважаються придатними для ремонту", - додали в Мінреінтеграції.