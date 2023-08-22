На відбудову медзакладів, які зруйнувала РФ, виділили 3 млрд грн: 358 об’єктів відновили повністю, 426 – частково

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала шкоди 1598 об’єктам у 639 медичних закладах.

"Частина з них повністю зруйновані, частині завдано різні види пошкоджень (вибиті вікна, пошкоджено фасад тощо). При цьому 358 об’єктів вже вдалося повністю відновити, ще 426 - частково. Загалом очікувана вартість відбудови та відновлення зруйнованого, за оцінками міжнародних партнерів, становить 16,4 мільярда доларів США", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ вказали, що для відбудови медичної інфраструктури залучають не лише бюджетні кошти, а й допомогу від партнерів.

У межах програми з відновлення України та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення 55 медичних закладів в 13 областях, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, виділили 3,29 млрд грн.

На реконструкцію 24 об'єктів медзакладів на Житомирщині, Київщині, Миколаївщині, Одещині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині, Чернігівщині та Чернівецькій області виділили 1,6 млрд грн.

"Ще 1,7 млрд грн фінансування передбачено в межах програми з відновлення України. Йдеться про 31 обʼєкт медзакладів у 9 областях України: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Чернігівська. Незабаром очікується рішення щодо 23 об’єктів, відновлення яких відбуватиметься коштом Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (субвенція з державного в місцевий бюджет)", - додали у МОЗ.