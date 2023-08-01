Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні: загинув лікар, поранено медсестру
Російська окупаційна армія у вівторок, 1 серпня, вдарила по медзакладу в середмісті Херсона, внаслідок чого загинув лікар та отримала поранення медсестра
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що росіяни здійснили обстріл Херсона близько 11:00. Лікар місцевого медзакладу загинув, він отримав множинні осколкові поранення, несумісні з життям. Крім того, було травмовано медсестру. Наразі уточнюється інформація про постраждалих.
Крім того, пошкоджень зазнала будівля лікарні та автотранспорт.
"Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестрички травмована щелепа, їй надають меддопомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії", - уточнив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
- 31 липня вранці російські терористи завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок влучання двох ракет по будівлі навчального закладу та багатоповерхівці загинули шість людей. Станом на ранок 1 серпня кількість постраждалих сягнула понад 80.
- Загалом, за добу 31 липня російська армія завдала ударів по дев'яти областях України, унаслідок чого 14 людей загинуло, 115 дістали поранень.
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