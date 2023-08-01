Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що росіяни здійснили обстріл Херсона близько 11:00. Лікар місцевого медзакладу загинув, він отримав множинні осколкові поранення, несумісні з життям. Крім того, було травмовано медсестру. Наразі уточнюється інформація про постраждалих.

Крім того, пошкоджень зазнала будівля лікарні та автотранспорт.

"Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестрички травмована щелепа, їй надають меддопомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії", - уточнив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.