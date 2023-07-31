Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що росіяни атакували місто двома ракетами. Одна з них влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. За словами Клименка, під завалами ймовірно є люди. На місці удару працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Там виникла пожежа.

Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами, під якими ще можуть залишатися люди.

Омбудсман Дмитро Лубінець опублікував фото з наслідками влучання російської ракети у багатоповерхівку у Кривому Розі.

Фото: телеграм / Дмитро Лубінець

Також відео наслідків роійського удару на Діпропетровщині оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - написав він.

Про ракетний удар по Кривому Рогу також повідомляли у Міністерстві внутрішніх справ. Там закликали мешканців дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Трохи раніше про вибухи у місті інформував голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет.", - написав він у Telegram.

Згодом вибухи у Кривому Розі підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.