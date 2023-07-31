РФ вдарила ракетами по багатоповерхівці та будівлі навчального закладу в Кривому Розі, загинула одна людина
У понеділок вранці, 31 липня, російські терористи завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок влучання двох ракет по будівлі навчального закладу та багатоповерхівці загинула одна людина, під завалами залишаються мешканці
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Зазначається, що росіяни атакували місто двома ракетами. Одна з них влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. За словами Клименка, під завалами ймовірно є люди. На місці удару працюють рятувальники та поліція.
Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Там виникла пожежа.
Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами, під якими ще можуть залишатися люди.
Омбудсман Дмитро Лубінець опублікував фото з наслідками влучання російської ракети у багатоповерхівку у Кривому Розі.
Фото: телеграм / Дмитро Лубінець
Також відео наслідків роійського удару на Діпропетровщині оприлюднив президент України Володимир Зеленський.
"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - написав він.
Про ракетний удар по Кривому Рогу також повідомляли у Міністерстві внутрішніх справ. Там закликали мешканців дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Трохи раніше про вибухи у місті інформував голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет.", - написав він у Telegram.
Згодом вибухи у Кривому Розі підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
- У понеділок зранку, 31 липня, російські терористи обстріляли центр Херсона, використавши РСЗВ "Град". Внаслідок удару загинув комунальник, ще двоє отримали поранення.
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