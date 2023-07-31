Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російський обстріл центра Херсону з "градів" відбувся сьогодні близько 8:20.

Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.