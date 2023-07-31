Росіяни зранку вдарили по Херсону з "градів": загинув чоловік
У понеділок зранку, 31 липня, російські терористи обстріляли центр Херсона, використавши РСЗВ "Град". Внаслідок удару загинув чоловік
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російський обстріл центра Херсону з "градів" відбувся сьогодні близько 8:20.
Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.
- У ніч проти понеділка, 31 липня, військові російської армії завдали сім ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. На щастя, минулося без постраждалих.
- Тоді ж росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, внаслідок чого постраждав чоловік, який перебував неподалік епіцентру вибуху.
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