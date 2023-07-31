У Харкові пролунали два вибухи
Вночі, 31 липня, у Харкові та області пролунали щонайменше два вибухи. Попередньо, ворог застосував ЗРК С-300
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
"Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов.
Натомість Сергій Мельник зазначив, що окупанти, ймовірно, завдавали ударів по Харківській області та місту Харкову із ЗРК С-300.
Він також додав, що інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.
Як зазначає міський голова Ігор Терехов, росіяни, попередньо, вдарили по нежитлових приміщеннях. Там сталася пожежа.
- Уранці 30 липня російська армія завдала удару по місту Вовчанську на Харківщині, унаслідок чого одна людина дістала поранення.
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