Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

"Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов.

Натомість Сергій Мельник зазначив, що окупанти, ймовірно, завдавали ударів по Харківській області та місту Харкову із ЗРК С-300.

Він також додав, що інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

Як зазначає міський голова Ігор Терехов, росіяни, попередньо, вдарили по нежитлових приміщеннях. Там сталася пожежа.