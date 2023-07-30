Уранці росіяни вдарили по Вовчанську на Харківщині: поранено літнього чоловіка

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 30 липня близько 8:00 російські військові здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено житловий будинок. Отримав поранення 84-річний мирний мешканець", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1. ст. 438 ККУ) розпочато розслідування. Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки чергової збройної агресії РФ.