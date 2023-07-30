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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Уранці росіяни вдарили по Вовчанську на Харківщині: поранено літнього чоловіка

Уранці росіяни вдарили по Вовчанську на Харківщині: поранено літнього чоловіка

30 липня, 2023 неділя
13:37
Війна з Росією обстріл Вовчанська

Уранці 30 липня російська армія завдала удару по місту Вовчанську на Харківщині, унаслідок чого одна людина дістала поранення

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 30 липня близько 8:00 російські військові здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено житловий будинок. Отримав поранення 84-річний мирний мешканець", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1. ст. 438 ККУ) розпочато розслідування. Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки чергової збройної агресії РФ.

  • 30 липня російські терористи вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по селу Новодмитрівка отримала поранення одна жінка, її забрали до лікарні.
російська армія
Харківщина
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