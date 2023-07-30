Російська армія вдарила по Херсонщині: госпіталізовано жінку
У неділю, 30 липня, російські терористи вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по селу Новодмитрівка отримала поранення одна жінка, її забрали до лікарні
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російська армія продовжує калічити мирних жителів Херсонщини. Сьогодні у селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя отримала 33-річна жінка, її шпиталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, в ОВА зазначили, що до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, котра ввечері 29 липня постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу.
У лікарні у потерпілої діагностували поранення спини та плеча.
- Російські терористи у суботу, 29 липня, обстріляли село Веселе Херсонської області. Унаслідок ракетного удару поранення отримала 69-річна жінка.
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