Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська армія продовжує калічити мирних жителів Херсонщини. Сьогодні у селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя отримала 33-річна жінка, її шпиталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в ОВА зазначили, що до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, котра ввечері 29 липня постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

У лікарні у потерпілої діагностували поранення спини та плеча.