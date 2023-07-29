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Головна Війна з Росією Окупанти вранці вдарили по Веселому на Херсонщині: поранена жінка

Окупанти вранці вдарили по Веселому на Херсонщині: поранена жінка

29 липня, 2023 субота
10:35
Війна з Росією Херсонщина, села

Російські терористи у суботу, 29 липня, обстріляли село Веселе Херсонської області. Унаслідок ракетного удару поранення отримала 69-річна жінка

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російська армія зранку обстріляла село Веселе. Окупанти влучили по житлових будинках. Унаслідок атаки травми дістала 69-річна жінка. 

"Потерпілу з мінно-вибуховою травмою, ураженнями грудної клітки та кінцівок доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

  • Російські терористи у п'ятницю, 28 липня, здійснили ракетний удар по багатоповерхівці й будівлі СБУ в Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали 9 людей.
Україна
російська армія
тероризм
Херсонщина
окупанти
ракетний удар
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