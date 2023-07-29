Окупанти вранці вдарили по Веселому на Херсонщині: поранена жінка
Російські терористи у суботу, 29 липня, обстріляли село Веселе Херсонської області. Унаслідок ракетного удару поранення отримала 69-річна жінка
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Російська армія зранку обстріляла село Веселе. Окупанти влучили по житлових будинках. Унаслідок атаки травми дістала 69-річна жінка.
"Потерпілу з мінно-вибуховою травмою, ураженнями грудної клітки та кінцівок доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
- Російські терористи у п'ятницю, 28 липня, здійснили ракетний удар по багатоповерхівці й будівлі СБУ в Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали 9 людей.
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