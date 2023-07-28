Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: 3 постраждалих
Російські терористи у п'ятницю, 28 липня, здійснили ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали 3 людини
Про це повідомляє МВС України.
"Дніпро. Російські терористи поцілили в багатоповерхівку", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися три людини.
Раніше про атаку повідомляв народний депутат Олександр Бакумов: "Держава - терорист нанесла ракетний удар по житловій багатоповерхівці".
Зазначається, що всі рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків.
"Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники - воєнні злочинці. І вони будуть покарані", - додав він.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар РФ: "Російські терористи".
- Ввечері середи, 5 липня, російські терористи використали ударні БПЛА для обстрілу міста Дніпро.
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