Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: 3 постраждалих

Про це повідомляє МВС України.

"Дніпро. Російські терористи поцілили в багатоповерхівку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися три людини.

Раніше про атаку повідомляв народний депутат Олександр Бакумов: "Держава - терорист нанесла ракетний удар по житловій багатоповерхівці".

Зазначається, що всі рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків.

"Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники - воєнні злочинці. І вони будуть покарані", - додав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар РФ: "Російські терористи".