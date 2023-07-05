У Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили попередили про загрозу удару російських дронів

Про це повідомляє Повітряні Сили ЗСУ.

О 21:46 ПС попередили про загрозу БПЛА на Дніпропетровщині та у Запорізькій області. Після цього було оголошено повітряну тривогу.

Дніпро

"Суспільне" повідомляє, що о 21:57 у місті було чути вибух.

Подробиць від влади, станом на 22:20, немає.

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