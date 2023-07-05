У Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили попередили про загрозу удару російських дронів
Ввечері середи, 5 липня, російські терористи використовують ударні БПЛА для обстрілу території України
Про це повідомляє Повітряні Сили ЗСУ.
О 21:46 ПС попередили про загрозу БПЛА на Дніпропетровщині та у Запорізькій області. Після цього було оголошено повітряну тривогу.
Дніпро
"Суспільне" повідомляє, що о 21:57 у місті було чути вибух.
Подробиць від влади, станом на 22:20, немає.
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- У середу, 5 липня, ворог вів вогонь по населених пунктах Херсонської області. Через обстріл від отриманих травм загинув мирний житель Білозерки, ще п'ятеро людей постраждали.
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