Про це інформує Офіс генпрокурора.

Сьогодні близько сьомої години вечора рашисти відкрили вогонь по декількох селищах у Білозерській громаді.

Унаслідок російської атаки на мирні населені пункти несумісні із життям травми отримав чоловік. Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення.

Остаточні дані щодо потерпілих уточнюють. Правоохоронці фіксують злочин скоєний армією країни-агресора.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - пише пресслужба.