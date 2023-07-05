Російська армія обстріляла кілька селищ на Херсонщині: загинув чоловік, щонайменше троє людей поранені
У середу, 5 липня, ворог вів вогонь по населених пунктах Херсонської області. Через обстріл від отриманих травм загинув мирний житель, щонайменше троє людей постраждало
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Сьогодні близько сьомої години вечора рашисти відкрили вогонь по декількох селищах у Білозерській громаді.
Унаслідок російської атаки на мирні населені пункти несумісні із життям травми отримав чоловік. Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення.
Остаточні дані щодо потерпілих уточнюють. Правоохоронці фіксують злочин скоєний армією країни-агресора.
"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - пише пресслужба.
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- У понеділок, 3 липня, росіяни обстріляли Суми. Унаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Загинули дві людини, 19 отримали поранення
- Російська армія ввечері 3 липня гатила по селищу Кіндійка у Херсонській області, були поранені.
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