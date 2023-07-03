Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Хмельниччина: під час повітряної тривоги на території Хмельниччини силами протиповітряної оборони знищені ударні БПЛА типу "шахед". За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Кіровоградщина: вночі область була атакована ворожими дронами Shahed-136/131, працювала ППО. Постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Чернігівщина: за добу область зазнала 3 обстрілів. Корюківський та Новгород-Сіверський райони, армія РФ обстріляла з мінометів, без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 5 обстрілів Хотінської, Середино-Будської, Білопільської та Есманської громад.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади.

Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномета.

внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномета. Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено.

Запорізька область: окупанти здійснили 75 обстрілів 20 міст і сіл Запорізької області. Наразі зафіксовано 33 повідомлення про руйнування.

Вночі ворог тричі вдарив ракетами по Кушугумській громаді. Снаряди поцілили у приватний сектор та поруч з розважальним комплексом.

Також рашисти поцілили по Оріхову, з БПЛА атакували Малинівку, 6 ударів РСЗВ по Левадному та Новодарівці, 64 артилерійських ударів прийшлося по Таврійському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Левадному, П'ятихатках, Приморському, Кам'янському.

Троє жителів прифронтових населених пунктів отримали поранення: 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка у Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові.

Дніпропетровщина: вчора протягом дня агресор двічі вгатив по Нікопольському району. Поцілив з важкої артилерії по Нікополю і Марганецькій громаді.

Пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Постраждала 86-річна жінка: мінно-вибухова травма та осколкове поранення. У місті Нікополь пошкоджені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, авто.

Харківщина: на Слобожанському ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані Харкіського району та Вовчанська Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове.

Вчора окупанти завдали ударів по с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих та загиблих немає.

Луганщина: протягом доби ворог завдав потужних ударів з повітря по Діброві, Білогорівці, Новолюбівці. Під щоденними обстрілами перебуває Невське. За добу противник здійснив 113 обстрілів.

Донеччина: рашисти обстріляли населені пункти: Курахове, Торецьк, Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, с.Новий Комар, Краматорськ, с. Білокузминівка, с.Благодатне. Пошкоджено 18 житлових будинків, резервуар для азоту, обладнання шахти "Торецька", 2 гаражі, будівлю хлібзаводу, будівлю зерносховища.

Миколаївщина: вчора ворог здійснив артилерійський обстріл берегової смуги Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 85 обстрілів, з них по Херсону — 9 обстрілів. Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області, будівлі ферми, будівлю аптеки, площу ім. Дубинди. Всього через російську агресію 6 людей дістали поранення.

У Посад-Покровському під час польових робіт на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення. Лікарі надали постраждалому першу медичну допомогу.