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На Хмельниччині та Кіровоградщині працювала ППО: Росія уночі атакувала Україну

3 липня, 2023 понедiлок
05:55
Війна з Росією обстріл, ППО

Уночі та на світанку 3 липня російське військо знову атакувало регіони України. Вибухи чули у Хмельницькій та Кіровоградській областях, працювала протиповітряна оборона

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Хмельницька ОВА.

Перші тривоги почали ширитися Україною ще після 00:00 й дісталися Хмельниччини о 03:42.

Спочатку Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, а згодом і про застосування балістики в інших регіонах.

О 02:19 у Кіровоградській області прогриміли вибухи. ПС писали про роботу ППО.

"Увага! Вибухи в Кіровоградській області – робота ППО", - йшлося у повідомленні.

Згодом загроза застосування росіянами ударних дронів поширилась на Черкащину та Вінниччину.

А о 03:11 жителів Одеської області попереджали про ракетну загрозу з моря.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Одеська область – ракетна загроза!" - йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Загроза щодо застосування ворогом ударних БПЛА у Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях була вже після 03:40.

О 04:36 на Хмельниччині спрацювала протиповітряна оборона.

"Увага! Вибухи в Хмельницькій області – робота ППО", - наголошували в ПС та ОВА.

  • У ніч з 1 на 2 липня російські терористи атакували безпілотниками територію України. Внаслідок падіння уламків у Київській області пошкоджені три будинки, поранення отримала одна людина.

Росія
Хмельниччина
ППО
російська армія
Кіровоград
ЗСУ
Хмельницький
безпілотник
Військові новини
Кіровоградщина
ракетний удар
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