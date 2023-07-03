Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Хмельницька ОВА.

Перші тривоги почали ширитися Україною ще після 00:00 й дісталися Хмельниччини о 03:42.

Спочатку Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, а згодом і про застосування балістики в інших регіонах.

О 02:19 у Кіровоградській області прогриміли вибухи. ПС писали про роботу ППО.

"Увага! Вибухи в Кіровоградській області – робота ППО", - йшлося у повідомленні.

Згодом загроза застосування росіянами ударних дронів поширилась на Черкащину та Вінниччину.

А о 03:11 жителів Одеської області попереджали про ракетну загрозу з моря.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Одеська область – ракетна загроза!" - йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Загроза щодо застосування ворогом ударних БПЛА у Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях була вже після 03:40.

О 04:36 на Хмельниччині спрацювала протиповітряна оборона.

"Увага! Вибухи в Хмельницькій області – робота ППО", - наголошували в ПС та ОВА.