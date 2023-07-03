На Хмельниччині та Кіровоградщині працювала ППО: Росія уночі атакувала Україну
Уночі та на світанку 3 липня російське військо знову атакувало регіони України. Вибухи чули у Хмельницькій та Кіровоградській областях, працювала протиповітряна оборона
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Хмельницька ОВА.
Перші тривоги почали ширитися Україною ще після 00:00 й дісталися Хмельниччини о 03:42.
Спочатку Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, а згодом і про застосування балістики в інших регіонах.
О 02:19 у Кіровоградській області прогриміли вибухи. ПС писали про роботу ППО.
"Увага! Вибухи в Кіровоградській області – робота ППО", - йшлося у повідомленні.
Згодом загроза застосування росіянами ударних дронів поширилась на Черкащину та Вінниччину.
А о 03:11 жителів Одеської області попереджали про ракетну загрозу з моря.
"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Одеська область – ракетна загроза!" - йшлося у повідомленні Повітряних сил.
Загроза щодо застосування ворогом ударних БПЛА у Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях була вже після 03:40.
О 04:36 на Хмельниччині спрацювала протиповітряна оборона.
"Увага! Вибухи в Хмельницькій області – робота ППО", - наголошували в ПС та ОВА.
- У ніч з 1 на 2 липня російські терористи атакували безпілотниками територію України. Внаслідок падіння уламків у Київській області пошкоджені три будинки, поранення отримала одна людина.
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