У ніч проти 2 липня існує загроза атаки російських БПЛА, - Повітряні Сили
Російські терористи можуть застосувати ударні БПЛА по Україні у ніч з 1 на 2 липня
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
"Увага! Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БПЛА з південного напрямку!", - пишуть ПС.
Станом на 00:10 повітряна тривога оголошена на Херсонщині та Миколаївщині.
Голова ОП Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
- Увечері 1 липня російські окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, загальний залп яких становить 8 "калібрів". Українські військові оцінюють рівень ракетної загрози як високий.
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