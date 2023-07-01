Окупанти вивели у Чорне море два підводні ракетоносії
Увечері 1 липня російські окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, загальний залп яких становить 8 "калібрів". Українські військові оцінюють рівень ракетної загрози як високий
Про це повідомили в ОК "Південь".
Зазначається, що російські військові здійснили ротацію й замінили надводний ракетоносій на 2 підводних.
"З урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена", - зазначили в ОК "Південь".
Також там закликали не нехтувати власною безпекою, не піддаватися паніці та бути уважними та свідомими.
- 26 червня повідомлялося, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає. РФ завела їх до пунктів базування.
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