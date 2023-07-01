Окупанти вивели у Чорне море два підводні ракетоносії

Про це повідомили в ОК "Південь".

Зазначається, що російські військові здійснили ротацію й замінили надводний ракетоносій на 2 підводних.

"З урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена", - зазначили в ОК "Південь".

Також там закликали не нехтувати власною безпекою, не піддаватися паніці та бути уважними та свідомими.