Росія завела всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на 26 червня на бойовму чергуванні в Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає. РФ завела їх до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Таким чином корабельне угруповання ворога порівняно з попереднім днем зменшилось на дві одиниці.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебуває вісім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет із 4 "калібрами" на борту.
Фото: пресслужба ВМСКрилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
- 25 червня окупанти утримували 6 кораблів, серед яких був один ракетоносій. Напоготові були 4 "калібри".
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