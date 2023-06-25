РФ утримує у Чорному морі 6 кораблів, серед них один підводний ракетоносій
Наталія Гуменюк повідомила, що станом на 25 червня росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море 6 кораблів, серед яких один підводний ракетоносій
Про це начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.
За її словами, наразі 4 ракети типу "Калібр" готові до застосування. Гуменюк також зазначила, що решта ракетоносіїв наразі перебуває у пунктах базування та пояснила, що однією з причин може бути погода.
"Зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі 6 кораблів, серед яких один ракетоносій і він підводний. Це ускладнена робота для ППО, але не неможлива. 4 ракети типу "Калібр" готові до застосування, решта ракетоносіїв заведені в пункти базування, цілком можливо, що і через погоду, бо вона погіршується, є штормове попередження", - каже речниця.
- Станом на ранок 24 червня Росія тримала у Чорному та Середземному морях чотири ракетоносії із загальним залпом до 22 ракет "калібр"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе