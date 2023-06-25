РФ утримує у Чорному морі 6 кораблів, серед них один підводний ракетоносій

Про це начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі 4 ракети типу "Калібр" готові до застосування. Гуменюк також зазначила, що решта ракетоносіїв наразі перебуває у пунктах базування та пояснила, що однією з причин може бути погода.

"Зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі 6 кораблів, серед яких один ракетоносій і він підводний. Це ускладнена робота для ППО, але не неможлива. 4 ракети типу "Калібр" готові до застосування, решта ракетоносіїв заведені в пункти базування, цілком можливо, що і через погоду, бо вона погіршується, є штормове попередження", - каже речниця.