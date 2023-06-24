Про це повідомила пресслужба ВМС.

Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Азовському морі перебуває ще один російський корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп становить до 16 ракет.

У ВМС заявили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.