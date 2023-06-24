Росія зменшила до чотирьох ракетоносіїв у Чорному та Середземному морях, загальний залп - 22 "калібри"
Станом на ранок 24 червня Росія тримає у Чорному та Середземному морях чотири ракетоносії із загальним залпом до 22 ракет "калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Азовському морі перебуває ще один російський корабель.
У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп становить до 16 ракет.
У ВМС заявили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- 22 червня зазначалося, що армія РФ утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 5 кораблів, серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр".
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