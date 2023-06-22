Росія утримує в Чорному морі 5 кораблів, серед них один ракетоносій
Станом на 22 червня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 5 кораблів, серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Водночас ракетоносій у Чорному морі не споряджено "калібрами".
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебуває вісім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет із 16 "калібрами" на борту.
Фото: пресслужба ВМС
Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
- 13 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк казала, що російська армія під час масованих ракетних атак почала рідше застосовувати ракети "Калібр". Вони їх тримають як додатковий спосіб ураження і розосередження нашої ППО.
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