Росіяни почали рідше застосовувати "калібри", - Гуменюк

Про це в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Аналізуючи попередні ракетні атаки, можемо сказати, що застосування "калібрів" стало рідшим. Вони їх тримають як додатковий спосіб ураження і спосіб розосередження зусиль нашої ППО. Коли відбуваються атаки з використанням різних ракет, дронів - це певне напруження дає на системи ППО. Їх мета вишукати цю систему, знайти способи їх уразити і виснажити, щоб ефективність влучань була вищою за ефективність збиттів", - розповіла вона.