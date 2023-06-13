Росіяни почали рідше застосовувати "калібри", - Гуменюк
Російська армія під час масованих ракетних атак почала рідше застосовувати ракети "Калібр". Вони їх тримають як додатковий спосіб ураження і розосередження нашої ППО
Про це в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Аналізуючи попередні ракетні атаки, можемо сказати, що застосування "калібрів" стало рідшим. Вони їх тримають як додатковий спосіб ураження і спосіб розосередження зусиль нашої ППО. Коли відбуваються атаки з використанням різних ракет, дронів - це певне напруження дає на системи ППО. Їх мета вишукати цю систему, знайти способи їх уразити і виснажити, щоб ефективність влучань була вищою за ефективність збиттів", - розповіла вона.
- 13 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає. Росіяни завели їх до пунктів базування
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