Росіяни завели ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Згідно з повідомленням, на бойовому чергуванні в Азовському морі перебуває один російський корабель, а в Середземному морі – 8 кораблів, але ракетоносіїв серед них немає.

Фото: пресслужба ВМС

Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.