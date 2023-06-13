Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни завели ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування

Росіяни завели ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування

13 червня, 2023 вiвторок
13:29
Війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

13 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає. Росіяни завели їх до пунктів базування

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Згідно з повідомленням, на бойовому чергуванні в Азовському морі перебуває один російський корабель, а в Середземному морі – 8 кораблів, але ракетоносіїв серед них немає.

Фото: пресслужба ВМС

 

Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.

Новини
Україна
Росія
ВМСУ
крилата ракета
Читайте також:
Сергій Шойгу
12 червня, 2023 понедiлок
Британська розвідка пояснила, як Шойгу намагається врятувати авторитет на тлі українського наступу
Нова пошта
12 червня, 2023 понедiлок
За 4 дні - 50 тис. посилок: Нова пошта призупинила прийом допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Кім Чен Ин
12 червня, 2023 понедiлок
Кім Чен Ин заявив про бажання, "тримаючись за руки з Путіним", нарощувати партнерство з РФ й будувати надійний захист глобального миру та безпеки
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.79
    Купівля 36.79
    Продаж 37.33
  • EUR
    Купівля 39.77
    Продаж 40.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
13 червня
14:01
бронежилети для медиків
Зеленський переніс день відзначення в Україні медичного працівника
14:01
OPINION
Сергій Марченко
Она утонула! Чому про Каховку мовчать російські "опозиціонери"?
13:47
Каховська ГЕС
Руйнування Каховської ГЕС: у Greenpeace сказали, за яких умов можливий судовий процес у Гаазі
13:34
Оновлено
Атака на Кривий Ріг
Кількість загиблих від нічної атаки на Кривий Ріг зросла до 10, у місті оголошено день жалоби
13:12
Денвер Наггетс - чемпіон НБА
Визначився новий чемпіон Національної баскетбольної асоціації
13:10
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда закликав прийняти Україну до НАТО, Шольц і Макрон поки виступають за гарантії безпеки
13:05
Олександр Лукашенко
Лукашенко назвав умову застосування тактичної ядерної зброї з території Білорусі
12:58
Каховська ГЕС, підтоплення
На Херсонщині виявили холерну та кишкову палички, - Держекоінспекція про наслідки підриву Каховської ГЕС
12:57
Ягідне
На Чернігівщині планують відновити село Ягідне, де окупанти місяць тримали в підвалі 370 цивільних
12:33
Екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак
12:33
потяг, поїзд
Укрзалізниця виявила групу, яка вкрала понад 10 тонн дизпального майже на пів мільйона грн
12:31
Каховська ГЕС, підтоплення
На Херсонщині запровадили заборону на в'їзд до населених пунктів, постраждалих через підтоплення
12:26
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Унаслідок підриву Каховської ГЕС на лівобережжі Херсонщини затоплено 107 гідротехнічних споруд Держрибагентства
12:12
дитина з іграшкою
Зв’язані діти, антисанітарія й таргани: Офіс омбудсмена виявив грубі порушення в інтернаті на Дніпропетровщині
12:07
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Головне встигнути до паводка: після деокупації Херсонщини Україна за 2-3 місяці побудує перемичку на Каховській ГЕС, - гендиректор Укргідроенерго
12:07
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямках, - Міноборони
12:05
OPINION
Володимир В'ятрович
Про неадекватність висновку Венеційської комісії
12:00
Каховська ГЕС, підтоплення
В ООН спрогнозували зростання цін на харчі внаслідок підриву Каховської ГЕС
11:57
Італійські бронемашини MLS SHIELD
Замінять пошкоджені БМП на нові: США виділять Україні додатковий пакет військової допомоги на $325 млн, - ЗМІ
11:52
Росія
"Визвольна армія йде на Крим": на День Росії хакери зламали сайти радіостанцій у РФ
11:35
Іранські дрони, БПЛА
Британська розвідка з'ясувала, як РФ вдалося збільшити постачання іранських дронів
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО посилає Росії попередження масштабними військовими навчаннями, ЗСУ звільняють нові населені пункти. Акценти світових ЗМІ 13 червня
11:31
Оновлено
електроенергія
Пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ і знеструмлено три шахти: наслідки ворожих обстрілів 13 червня
11:30
Луцька міська клінічна лікарня
В Еквадорі жінка прокинулася в труні на власному похороні: медики проводять розслідування
11:19
В Укрзалізниці викрили новий випадок масштабної корупції на закупівлях газу на понад 200 млн грн
11:08
Сергій Ребров та Віталій Миколенко (праворуч)
Ребров оцінив дебют на посаді головного тренера збірної України у матчі з Німеччиною
11:05
Найновіший кінофестиваль у Саскатуні PUFF покаже українське кіно у галереї Remai Modern
10:58
Єнс Столтенберг
Неможливо назвати точні дати вступу України до НАТО, поки триває війна, – Столтенберг
10:52
SpaceX у двохсоте приземлила ракету і запустила 72 невеликих супутники
SpaceX у двохсоте приземлила ракету і запустила 72 невеликих супутники
10:43
У Лимані затримали керівника філії "Донбасгаз "ДНР", що обігрівав казарми окупантів
У Лимані затримали керівника філії "Донбасгаз "ДНР", що обігрівав казарми окупантів
10:23
Каховська ГЕС, підтоплення
На Херсонщині рівень води за ніч впав на 27 см, підтопленими залишаються 3600 будинків. В акваторії Миколаєва - зменшився на 3 см
10:08
OPINION
Ростислав Павленко
Якщо владу цікавить результат, а не епічна картинка...
10:04
Ексклюзив
Карта фронту Мелітополь 11.06.23
Противник не в змозі визначити головний напрямок удару ЗСУ, - Згурець
09:57
Ігрове кіно - Мрія, що стала реальністю
Чілдрен Кінофест оголосив фіналістів конкурсу та представив стрічку "Джура-королевич" фільмом-відкриттям
09:48
Молдова
Росія прагне відновити вплив у Молдові, щоб використати її у війні проти України, - голова МВС Ревенко
09:47
обстріл
За добу ворог обстріляв 10 областей України: є поранені, 9 людей загинуло. Ситуація в регіонах
09:34
Оновлено
обстріл, ППО
Сили ППО уночі знищили 10 російських крилатих ракет та "шахед" над Україною, уранці - одну
09:18
Німеччина не в змозі замінити кожен втрачений в Україні танк, але ми продовжимо постачати більше відремонтованих Leopard, - міністр Пісторіус
09:16
Валерій Маркус
"Ми в наступі, вони - в обороні, зазнають втрат в рази більші за нас": головний майстер-сержант "Маґури" Маркус назвав нещодавні втрати росіян на Запорізькому напрямку
09:11
Ексклюзив
Луганщина. Карта. 2/06/23
На Куп'янському та Сватівському напрямках ЗСУ вдалося закріпитися на висотах, - командир роти ЗСУ Федоренко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV