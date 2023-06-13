Росіяни завели ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
13 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає. Росіяни завели їх до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Згідно з повідомленням, на бойовому чергуванні в Азовському морі перебуває один російський корабель, а в Середземному морі – 8 кораблів, але ракетоносіїв серед них немає.
Фото: пресслужба ВМС
Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
- 12 червня в Чорному морі перебував ракетоносій із 8 "калібрами".
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