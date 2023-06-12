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Війна з Росією: хроніка
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РФ утримує Чорному морі три кораблі. Ракетоносіїв серед них немає

12 червня, 2023 понедiлок
10:36
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на ранок 12 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три російські кораблі, але ракетоносіїв серед них немає

Про це повідомляє пресслужба ВМС.

На бойовому чергуванні в Азовському морі перебуває один російський корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебувають 8 ворожих кораблів, але ракетоносіїв серед них немає.

Фото: пресслужба ВМС

 

Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.

Новини
Україна
Росія
ВМСУ
Азовське море
крилата ракета
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