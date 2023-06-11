Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій
У неділю, 11 червня, після кількаденної відсутності росіяни вивели у Чорне море один надводний ракетоносій, він вміщує 8 ракет типу "Калібр"
Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що деякий час ворог не виводив ракетоносії у море через погоду та потребу переспорядження, проте наразі рівень ракетної небезпеки оцінюється як високий.
"У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв, певний час їх не було через погоду та потреби переспорядити. Вночі вивели один надводний ракетоносій, 8 ракет типу "Калібр" споряджені та готові, тому рівень ракетної небезпеки оцінюємо як високий", - сказала керівниця.
- Станом на 11:00 суботи, 10 червня, у Чорному та Азовському морях російські кораблі - носії крилатих ракет "Калібр" були відсутні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе