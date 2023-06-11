Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що деякий час ворог не виводив ракетоносії у море через погоду та потребу переспорядження, проте наразі рівень ракетної небезпеки оцінюється як високий.

"У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв, певний час їх не було через погоду та потреби переспорядити. Вночі вивели один надводний ракетоносій, 8 ракет типу "Калібр" споряджені та готові, тому рівень ракетної небезпеки оцінюємо як високий", - сказала керівниця.