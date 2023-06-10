РФ тримає у Чорному та Азовському морях десять кораблів - ракетоносіїв немає
Станом на 11:00 суботи, 10 червня, у Чорному та Азовському морях російські кораблі - носії крилатих ракет "калібр" відсутні
Про це у telegram повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
"Станом на 11:00 10.06.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів”, - йдеться у дописі.
Фото: Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України
- Станом на ранок 8 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували 12 ворожих кораблів, серед них – один носій крилатих ракет типу "калібр".
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