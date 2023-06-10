                                                            РФ тримає у Чорному та Азовському морях десять кораблів

Про це у telegram повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

"Станом на 11:00 10.06.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів”, - йдеться у дописі.

Фото: Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України