У Сумах чутно вибухи, працює ППО
Сумський міський голова Олександр Лисенко у понеділок, 3 липня, повідомив про вибухи у регіоні. Попередньо працює ППО
Про це він повідомив у facebook.
"Зберігаємо спокій, перебуваємо в укриттях. Працює ППО", - написав Лисенко.
Натомість "Суспільне.Суми" повідомляє, що унаслідок атаки безпілотником у центрі Сум пошкоджено житловий будинок.
Крім цього, по вулиці Петропавлівська перекрито рух транспорту, повідомили в КП "Електроавтотранс".
- Російські окупанти протягом доби 2 липня здійснили 16 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Унаслідок атак є руйнування.
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