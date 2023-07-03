У Сумах чутно вибухи, працює ППО

Про це він повідомив у facebook.

"Зберігаємо спокій, перебуваємо в укриттях. Працює ППО", - написав Лисенко.

Натомість "Суспільне.Суми" повідомляє, що унаслідок атаки безпілотником у центрі Сум пошкоджено житловий будинок.

Крім цього, по вулиці Петропавлівська перекрито рух транспорту, повідомили в КП "Електроавтотранс".

У Повітряних силах ЗС України повідомляли , що у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях є "ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА".