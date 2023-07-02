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Армія РФ гатила по 7 громадах Сумщини: зафіксовано понад сотня вибухів, є пошкодження

2 липня, 2023 неділя
23:34
Війна з Росією Російський обстріл, вибух, Сумщина

Російські окупанти протягом доби 2 липня здійснили 16 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Унаслідок атак є руйнування

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. 

  • Глухівська громада: був обстріл з АГС (станковий автоматичний гранатомет) та мінометів. Усього зафіксовано щонайменше 23 вибухи. 
  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів - 7 вибухів. 
  • Миропільська громада: ворожим БПЛА скинуто 1 ВОГ, також був мінометний обстріл, зафіксовано 23 вибухів.
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл - 5 вибухів. 
  • Білопільська громада: росіяни протягом доби скинули 19 мін на територію громади. Також зафіксовано обстріл з АГС - 10 вибухів. 
  • Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено 2 приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномета. 
  • Шалигинська громада: ворог бив з артилерії - 9 вибухів. 
  • Путивльська громада: був мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок, 1 приватний будинок пошкоджено.

Окупанти регулярно обстрілюють Сумську область:

  • Так протягом минулої доби, 1 липня, ворог 25 разів обстріляв Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади, було зафіксовано 140 вибухів. 
Україна
російська армія
Сумщина
ракетний удар
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