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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія обстріляла 9 областей України: є загиблий, 13 поранених. Ситуація в регіонах

2 липня, 2023 неділя
11:02
Війна з Росією

За минулу добу 1 липня російські війська завдали ударів по дев'яти областях України, унаслідок чого 13 людей дістали поранення, 1 людина загинула

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за минулу добу росіяни тричі обстріляли з мінометів Новгород-Сіверський район області. Унаслідок влучання боєприпасу в селі Семенівської громади зайнялася пожежа в будинку, горіли господарські споруди. Постраждалих немає.

Сумщина: упродовж минулої доби ворог 25 разів обстріляв Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади, було зафіксовано 140 вибухів. 

В Есманській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач, а Миропільській - приватне домогосподарство і трактор.

Запорізька область: учора противник здійснив 58 обстрілів по території 18 населених пунктів регіону. Він атакував передмістя обласного центру, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, двічі бив з реактивних систем залпового вогню по Левадному, 52 артилерійські удари завдав по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Степногірську та навколишніх прифронтових селах. Унаслідок обстрілів пошкоджено 18 цивільних об'єктів: будинки, господарчі споруди, освітній заклад та автівки.

Також унаслідок ворожої атаки постраждав 27-річний мешканець Степногірська. У Преображенці дістали поранення 39-річний і 62-річний чоловіки. Усім пораненим надали медичну допомогу.

Дніпропетровщина: минулої доби росіяни випустили по Нікопольщині 10 снарядів. Унаслідок обстрілів пошкоджена їдальня, адмінбудівля та церква, побиті вісім приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Постраждалих немає.

Харківщина: учора ворог завдав авіаудару в районах Ветеринарного Харківського району, Кислівки та Котлярівки; з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти Уди Богодухівського району, Пильна Харківського району, Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Куп'янського району, Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.

Також учора росіяни обстріляли касетними боєприпасами місто Балаклія Ізюмського району. Унаслідок цього 67-річна та 73-річна жінки дістали поранення. Першу госпіталізували, друга лікується амбулаторно.

Унаслідок обстрілу міста також пошкоджено чотири житлових будинки, господарча споруда, лінія електропередачі, залізнична колія.

Крім того, у селищі Богодарово Ізюмського району на міні підірвався трактор під час проведення польових робіт. Постраждалих немає.

Луганщина: минулої доби противник здійснив 98 обстрілів регіону, випустив по області 436 снарядів. Зокрема під ворожий удар потрапив населений пункт Невське та території навколо нього, а також Діброва та Біогорівка, по якій завдали авіаудару.

Донеччина: за минулу добу росіяни обстріляли населені пункти Авдіївка, Торецьк, Ямпіль, Богоявленка, Ласточкине, Рай-Олександрівка. Унаслідок обстрілів пошкоджено 10 житлових будинків, 2 школи, адмінбудівлю сільради, центр соцреабілітації, амбулаторію, 2 ЛЕП, газопровід. Через ворожі обстріли три людини отримали поранення, одна загинула.

Миколаївщина: учора сили ППО знищили в регіоні два ворожі безпілотники-розвідники. Уночі над областю збили два ворожі безпілотники "Shahed-136/131".

Херсонщина: упродовж минулої доби ворог випустив по 31 населеному пункту області 475 снарядів, було зафіксовано 86 обстрілів. З них по місту Херсон - 5 обстрілів (27 снарядів).

Унаслідок влучання в будинок у Херсоні поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Їм надають допомогу. Також унаслідок обстрілу обласного центру важкі травми отримала 72-річна жінка, її госпіталізували.

Унаслідок обстрілу селища Милового поранено 11-річну дівчинку, а через ворожий удар по селищу Михайлівка Новоолександрівської громади поранено 70-річного чоловіка.

  • У ніч з 1 на 2 липня російські терористи атакували безпілотниками територію України. Внаслідок падіння уламків у Київській області пошкоджені три будинки та поранення отримала одна людина. Також на Миколаївщині та в Запорізькій області спрацювала ППО.
Україна
російська армія
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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