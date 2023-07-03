Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині: поранено подружжя
Російська армія ввечері 3 липня обстріляла селище Кіндійка у Херсонській області, є поранені
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Один із ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви. Унаслідок обстрілу дістали поранення двоє людей – 59-річний чоловік і його 55-річна дружина. Обох поранених шпиталізували.
- За минулу добу, 2 липня, російські війська завдали ударів по одинадцятьох областях України, унаслідок чого 11 людей дістали поранення. Херсонщина зазнала 85 обстрілів, з них 9 було по Херсону. Поранення в області дістали 6 людей.
- У понеділок, 3 липня, росіяни обстріляли Суми. Унаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Загинули дві людини, 19 отримали поранення
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