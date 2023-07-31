Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог тероризував Нікопольщину. Обстріляв район сім разів", - написав він.

Зазначається, що росіяни поцілили по Марганецькій громаді та самому Нікополю.



За словами очільника ОВА, атаковані території нині обстежують та з’ясовують наслідки атак. На щастя, серед людей постраждалих немає.