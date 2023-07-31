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Російська армія вночі сім разів обстріляла Нікопольcький район на Дніпропетровщині

31 липня, 2023 понедiлок
08:06
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У ніч проти понеділка, 31 липня, військові російської армії завдали сім ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. На щастя, минулося без постраждалих

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог тероризував Нікопольщину. Обстріляв район сім разів", - написав він.

Зазначається, що росіяни поцілили по Марганецькій громаді та самому Нікополю.
 
За словами очільника ОВА, атаковані території нині обстежують та з’ясовують наслідки атак. На щастя, серед людей постраждалих немає.

  • Також у ніч проти 31 липня росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, внаслідок чого постраждав чоловік, який перебував неподалік епіцентру вибуху.
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
ракетний удар
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