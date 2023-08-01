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Війна з Росією: хроніка
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За добу армія РФ обстріляла 9 областей України: 14 людей загинули, 115 поранені

1 серпня, 2023 вiвторок
09:50
Війна з Росією Росія атакувала Харків дронами

За добу 31 липня російська армія завдала ударів по дев'яти областях України, унаслідок чого 14 людей загинуло, 115 дістали поранень

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу — 11 обстрілів, ворог бив із мінометів, САУ, РСЗВ.

  • Семенівська громада Новгород-Сіверського району: 3 обстріли у напрямку села Миколаївка, 9 вибухів від мін; 4 обстріли у напрямку села Залізний Міст, 48 вибухів від мін; обстріл у напрямку села Карповичі, 4 вибухи від мін; обстріл у напрямку села Галаганівка, 29 вибухів від мін.
  • Новгород-Сіверська громада: у напрямку села Красний Хутір, 2 вибухи від САУ.

Сумщина: вночі та вранці — 3 обстріли. Ворог обстріляв 3 населених пункти  у Білопільській, Юнаківській, Шалигінській громадах. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Обстріляно 17 населених пунктів у 8 громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Хотінській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській.

У Великописарівській громаді було поранено одну людину, пошкоджено 4 домогосподарства.

Дніпропетровщина: росіяни поцілили ракетами по житловому багатоповерховому будинку у Кривому Розі, а також по будівлі одного з навчальних закладів міста. Шестеро людей загинули, серед них 10-річна дівчинка. Загальна кількість постраждалих 81, серед них 7 дітей.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 86 обстріли по 24 громадах області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав ударів по м. Харків ударними БПЛА типу Shahed; частина з них були збити ППО.
Внаслідок цього пошкоджена двоповерхова будівля велотреку спорткомплексу "Динамо", 63-річний охоронець спорткомплексу отримав поранення та був госпіталізований. 

  • Слобожанський напрямок: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Стариця, Вовчанськ, Нестерне і Бударки Чугуївського району.
  • Куп’янський напрямок: ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне.

Луганщина: ворог не припиняє тероризувати артилерією населені пункти, зокрема, Білогорівку і Невське. За добу противник здійснив 102 обстріли.

Донеччина: росіяни здійснили 21 обстріл населених пунктів області: Авдіївка, Курахове, Краматорськ, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, с.Веселе, с.Зоряне, с.Кліщіївка, с.Шахтарське, с.Яблунівка. 

Пошкоджено 34 житлових будинки, адмінбудівля Донецької ОВА, 3 приміщення заводу ПАТ "КЗВВ", школа-інтернат, приміщення залізничної станції,  залізнична колія, 16 залізничних вагонів,  2 складських приміщення, ЛЕП.

За добу на Донеччині загнуло 2 людей, ще 3 зазнали поранень.

Миколаївщина: вчора протягом дня та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 51 обстріл, з них по Херсону - 12.

Внаслідок обстрілів вчора зранку по Херсону під вогонь потрапили працівники комунального підприємства. Від отриманих травм 60-річний чоловік загинув на місці. Ще четверо його колег зазнали поранень.

Також внаслідок обстрілів Херсона тяжкі травми дістала 16-річна дівчина. Лікарі борються за її життя. Поранення отримали й п’ятеро волонтерів громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення та комунальник з Кіровоградщини.  Окрім цього під завалами власної домівки загинула 80-річна жінка, яка мешкала в селищі Козацьке

Всього за добу через російську агресію на Херсонщині 4 людей загинуло, 18 дістали поранення.

  • Нагадаємо, 31 липня вранці російські терористи завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок влучання двох ракет по будівлі навчального закладу та багатоповерхівці загинули шість людей. Станом на ранок 1 серпня кількість постраждалих сягнула понад 80.
російська армія
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
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