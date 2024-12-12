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Ексклюзив

Є помітні зміни в пересуванні сил ворога навколо Маріуполя, - Андрющенко

Ірена Моляр
12 грудня, 2024 четвер
09:20
Війна з Росією Окупанти в Маріуполі

Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, ексрадник мера Маріуполя, зазначив, що останніми тижнями пересування живої сили противника сповільнилося. Переважно вона рухається в бік Покровська, а частина - на Курахівський і Времівський напрямки

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"На початку цього тижня та наприкінці минулого ми спостерігаємо певні зміни у пересуваннях ворога. З одного боку, бачимо сповільнення руху військової техніки та живої сили противника. Зараз військової техніки значно поменшало, більше їде особового складу окупантів. Щодо напрямку пресувань, то тут також є зміни. Якщо раніше вони прямували на Пологівській, Бердянський напрямки, рухалися у бік Волновахи та на Курахівський відтинок, то на сьогодні бачимо, що поїхали кримські підрозділи, що легко помітно по їхньому тактичному маркуванню – трикутник в трикутнику", - зауважив Петро Андрющенко.

За його словами, останніми днями багато рухається ворожих колон переважно з живою силою через Маріуполь на північ Донецької області. Значною мірою окупанти тримають курс в бік Покровська, а частина повертає на Курахівській та Времівський напрямки.

"Така сама ситуація і з новою живою силою противника. У новоконтрактників закінчився час тренувань, який на сьогодні вже достатньо скорочений – десь 2,5 тижні, тут знову росіяни йдуть на рекорд у підготовці своїх "м'ясних" штурмів. Ці "Шторм V" підрозділи, які й маркуються літерами "V" то в прямокутниках, то в трикутниках, рухаються на Курахівській та Времівський напрямки для забезпечення штурмових дій", - прокоментував керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко резюмував, що спостерігається певне сповільнення перекидань та значне зменшення живої сили ворога. Якщо порівняти ті втрати, які окупанти зазнають, і ту кількість людей, яку вони можуть забезпечити, то зрозуміло, що противник уже не може тримати таку активність штурмів, яка була ще місяць тому. 

  • 4 грудня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що росіяни намагаються максимально залучити рекрутинг для мобілізації людей на тимчасово окупованих територіях України.
  • Центр національного спротиву розказав, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України не виконали свій план щодо рекрутингу.
Теги:
Новини
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Петро Андрющенко
Покровськ
Курахове
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