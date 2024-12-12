Є помітні зміни в пересуванні сил ворога навколо Маріуполя, - Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На початку цього тижня та наприкінці минулого ми спостерігаємо певні зміни у пересуваннях ворога. З одного боку, бачимо сповільнення руху військової техніки та живої сили противника. Зараз військової техніки значно поменшало, більше їде особового складу окупантів. Щодо напрямку пресувань, то тут також є зміни. Якщо раніше вони прямували на Пологівській, Бердянський напрямки, рухалися у бік Волновахи та на Курахівський відтинок, то на сьогодні бачимо, що поїхали кримські підрозділи, що легко помітно по їхньому тактичному маркуванню – трикутник в трикутнику", - зауважив Петро Андрющенко.

За його словами, останніми днями багато рухається ворожих колон переважно з живою силою через Маріуполь на північ Донецької області. Значною мірою окупанти тримають курс в бік Покровська, а частина повертає на Курахівській та Времівський напрямки.

"Така сама ситуація і з новою живою силою противника. У новоконтрактників закінчився час тренувань, який на сьогодні вже достатньо скорочений – десь 2,5 тижні, тут знову росіяни йдуть на рекорд у підготовці своїх "м'ясних" штурмів. Ці "Шторм V" підрозділи, які й маркуються літерами "V" то в прямокутниках, то в трикутниках, рухаються на Курахівській та Времівський напрямки для забезпечення штурмових дій", - прокоментував керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко резюмував, що спостерігається певне сповільнення перекидань та значне зменшення живої сили ворога. Якщо порівняти ті втрати, які окупанти зазнають, і ту кількість людей, яку вони можуть забезпечити, то зрозуміло, що противник уже не може тримати таку активність штурмів, яка була ще місяць тому.