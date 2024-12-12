Росіяни за 3 км від Покровська, а Франція й Польща думають над відправкою військ в Україну. Акценти світових ЗМІ 12 грудня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 12 грудня.

Можлива втрата Покровська – стане найбільшою невдачею для України за останні місяці

У CNN написали про те, що російські війська менш ніж за 2 милі (3 км) від ключового українського міста Покровська.

За даними українського картографічного сервісу DeepState, російські війська зараз перебувають лише за три кілометри від околиць ключового східноукраїнського міста Покровська після наступу в середу. Вони також знищили або захопили українські позиції поблизу міста, повідомив речник української армії, пишуть американські журналісти.

"Противник атакував наші укріплення в районі Покровська на захід від села Відродження, південніше Новотроїцького, і в результаті тривалих боїв дві наші позиції знищено та одну втрачено", – заявив речник ЗСУ Назар Волошин у телекоментарі.

Волошин додав, що бої тривають на околицях села Шевченкове Харківської області на східному фронті України. Українські військові блогери повідомили, що село перейшло до росіян, хоча це не було підтверджено ні українськими, ні російськими офіційними особами.

Тим часом український регулятор газопостачання "Донецькоблгаз" попередив, що з четверга через "погіршення ситуації" Покровськ буде відключено від газопостачання.

У CNN додають, що протягом кількох місяців Покровськ був місцем одних із найзапекліших боїв на східному фронті, оскільки Росія намагається оточити місто. Він розташований приблизно за 11 миль (майже 18 км) від Дніпропетровської області України і є стратегічною ціллю для Москви. Володимир Путін дав зрозуміти, що його метою є захоплення східних українських областей Донецької та Луганської областей.

"Попри те, що Покровськ не є великим містом – до війни населення Покровська становило близько 60 000 осіб, і багато хто виїхав після повномасштабного вторгнення Росії – воно розташоване на ключовій дорозі постачання, яка з’єднує його з військовими вузлами. Він становить кістяк української оборони на тій частині Донецької області, яка досі знаходиться під контролем Києва. Зараз у Покровську, за даними місцевої влади, проживає 11 тисяч людей", - відзначають американські журналісти.

У виданні додають, що захоплення росіянами Покровська – стане найбільшою невдачею для України за останні місяці.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити мирні плани для України, пишуть у Politico.

"Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та мирні переговори", — написав Орбан.

За даними Кремля, Орбан висловив зацікавленість у "сприянні спільному пошуку" політико-дипломатичних шляхів вирішення війни в Україні, а Путін традиційно заявив, що Київ перешкоджає "можливості мирного врегулювання конфлікту".

Телефонна розмова Орбана з Путіним відбулася лише через два дні після його зустрічі з обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Однак, за словами прессекретаря Путіна, угорський лідер не передавав жодних послань від Трампа.

Відправка миротворчої місії європейських військових в Україну залежить від остаточної мирної угоди

У четвер президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск мають намір обговорити можливість відправки європейських військ для миротворчої місії в Україну після досягнення режиму припинення вогню, пишуть у Bloomberg.

Цікаво те, що зустріч двох лідерів у Варшаві відбудеться після переговорів, які Макрон провів з обраним президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Парижі в суботу, адже "дипломатичні зусилля з припинення війни набирають обертів", відзначають у виданні.

Президент України каже, що переговори підвищують ризик замороженого конфлікту з Росією, тому наполягає на гарантіях безпеки від західних союзників. Раніше Трамп пообіцяв швидко вирішити конфлікт, коли повернеться до Білого дому в січні.

"Туск і Макрон дослідять ідею потенційного відправлення європейських військ у рамках обговорення того, як зміцнити Україну в коротко- та довгостроковій перспективі. Ця пропозиція залежатиме від остаточної мирної угоди, яка може виникнути між Україною та Росією. Президент Володимир Путін поки що не виявив бажання обговорювати припинення вогню", - наголошують у Bloomberg.

Туск, чия країна почне головувати в Європейському Союзі з січня, заявив у вівторок, що переговори про припинення війни можуть початися цієї зими.

В офісі Макрона повідомили, що президент Франції поїде до Варшави, щоб обговорити підтримку Києва в контексті переобрання Трампа та головування Польщі в ЄС у першій половині 2025 року.

Президент Франції вперше висунув ідею відправки військових частин в Україну в лютому, але ця пропозиція зустріла опір кількох західних партнерів, включаючи Німеччину. Пізніше Макрон заявив, що лідери ЄС погодилися підтримати Україну невійськовими силами, включаючи операції з розмінування.

"Розгортання західних військ на полі бою в Україні означало б ескалацію через втягування НАТО в майже трирічний конфлікт і могло б викликати відповідь з боку Кремля. Та джерела кажуть, що навпаки, потенційна миротворча місія прийде пізніше, щоб стримати нове вторгнення Росії. Потенційне розгортання також відбудеться, оскільки Франція згортає свою військову присутність в Африці", - відзначають у Bloomberg.

У Politico додають, що зустріч двох лідерів ЄС відбувається на тлі зростаючих побоювань, що нова адміністрація Дональда Трампа змусить європейців взяти на себе більше військових обов’язків в Україні.

"Введення іноземних миротворців в Україну може розвіяти побоювання Києва, що його союзники не активізуються, якщо російський лідер Володимир Путін відновить війну. Київ має гіркий досвід відмови від свого ядерного арсеналу в 1994 році в обмін на обіцянки безпеки, які не запобігли нападу Росії", – відзначають у виданні.

Хоча міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у вівторок про відправку польських військ в Україну "зараз не може бути й мови". Польський міністр наполягає на тому, що будь-який такий крок має зробити НАТО.

"Різні сценарії на столі. Ми будемо діяти як альянс. НАТО має відігравати тут ключову роль, а не окремі країни", – сказав він.

Як українські ТЕС продовжують працювати після ракетних ударів

А у The Guardian написали репортаж про те, як українські електростанції тримають країну. Вони відвідали "вугільну теплову установку радянської епохи, щоб дослідити, як вона витримала російські атаки".

"Електростанція — це складна штука, завжди були дрібні речі, які йшли не так, і речі, які потрібно було виправити, але ми навіть у найгірших кошмарах не могли собі уявити нічого подібного", — сказав заступник головного інженера станції, який пропрацював тут 27 років, описуючи складну ситуацію після прильотів по ТЕС.

До війни навіть невеликий витік з даху сприймався як надзвичайна ситуація, а зараз дощ падає просто неба, стікаючи на підлогу, оскільки більша частина даху була зруйнована ударами.

Росія систематично завдавала ударів по енергетичній системі України з початку повномасштабної війни, що призвело до регулярних планових відключень електроенергії та частих аварійних відключень електроенергії. Навіть у Києві лікарні та школи, а також більшість підприємств тепер мають генератори, щоб підтримувати електроенергію під час відключень, відзначають у The Guardian.

Та попри це, за міжнародної допомоги Україна навчилася справлятися з цими викликами.

"Енергетики України зробили дуже хорошу роботу щодо ремонту пошкоджених об’єктів та будівництва нових. Ситуація виглядає набагато кращою, ніж ми могли собі уявити пів року тому", – сказав Андріан Прокіп, київський експерт з енергетики з Інституту Кеннана у Вашингтоні.

Але є два ключові фактори, які можуть погіршити ситуацію. По-перше, це температура. Поки що зима була відносно м’якою, але цими вихідними очікується температура до 10 градусів морозу, а тривале похолодання може створити додатковий тиск на енергомережу та призвести до більш тривалих відключень.

Інше питання – чи продовжаться інтенсивні російські удари по енергомережі. "У мене таке відчуття, що вони хочуть максимально натиснути на українську енергосистему до інавгурації Трампа. Росіяни хотіли б, щоб Трамп повірив, що Україна вже зруйнована", – сказав Прокіп.

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